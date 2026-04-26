Европа не нужна: 11 мест куда стоит полететь на майские — россиянам там рады

Совсем недавно поездки на выходные в Европу были привычным делом. Всего несколько часов в воздухе, доступные рейсы, и ты уже за границей. Сейчас ситуация изменилась. Аэрофлот недавно представил рейтинг самых популярных международных направлений из Москвы на май 2026 года, и среди десяти городов нет ни одного европейского.

На первом месте оказался Стамбул. Этот город действительно интересен и колоритен, здесь можно провести несколько дней. В мае температура может достигать комфортных +20°C, но, возможно, рост его популярности заключается в том, что Стамбул стал важным транзитным узлом для путешественников, направляющихся дальше. У Turkish Airlines и других авиакомпаний много рейсов, с удобными стыковками — из аэропорта Ататюрк можно улететь практически в любую точку мира, включая Европу, Латинскую Америку и Африку.

На втором месте — Мале. Попадание Мальдив в список самых популярных направлений стало неожиданностью. Однако если рассмотреть ситуацию подробнее, становится понятно, что это связано с несколькими факторами: прямой рейс от Аэрофлота занимает около девяти часов, майские праздники совпадают с началом низкого сезона, когда цены на отели минимальны, а билеты туда-обратно стоят в среднем 55–70 тысяч рублей.

Кроме того, Мальдивы перестали ассоциироваться только с роскошными курортами. На обитаемых островах открылись гостевые дома с доступными ценами.

На третьем месте оказался Ереван. Этот город и страна просто очаровательны, с вкусной кухней, множеством достопримечательностей и отзывчивыми людьми. Причина его популярности, как и у Стамбула, заключается в удобных возможностях для дальнейших рейсов.

Четвертое место занимает Анталья, куда приезжают за пляжным отдыхом. Май в Анталье считается началом высокого туристического сезона: температура воздуха достигает 23–27°C, дожди редки, а солнечные дни преобладают. Однако российские туристы начинают приезжать уже в начале мая, надеясь на жаркую погоду, в то время как европейцы приезжают ближе к концу месяца, когда становится теплее. Таким образом, майские праздники в Анталье могут стать легкой лотереей: можно попасть на идеальные условия для загара или на прохладный ветер.

На пятом месте находится Минск. Этот город отличается от остальных направлений в списке тем, что сюда приезжают не за экзотикой и не для пересадок. Минск — это «почти родное»: русский язык, знакомая еда и советская архитектура, сохранившаяся в лучшем виде. Здесь также есть много интересных мест для посещения, а весной город особенно красив.

Шестое место занимает Пхукет. Длинные майские праздники позволяют провести там хотя бы пять полных дней.

На седьмом, восьмом и десятом местах расположились Шанхай, Гуанчжоу и Пекин соответственно. Наличие трех китайских городов в одном рейтинге говорит о том, что Китай открылся, визовый режим стал более простым, а количество рейсов увеличилось. В этих городах много колорита, и оттуда можно лететь дальше или провести несколько дней.

Замыкает список Нячанг. Здесь наблюдается настоящий туристический бум: безвизовый въезд для россиян, цены значительно ниже, чем в Таиланде, и прямые рейсы сделали это направление одним из самых доступных и теплых для путешествий.