Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше

Некоторые эпизоды «Маши и Медведя» будто созданы не для детей, а для их родителей. Вот и с серией «Хит сезона» (2 сезон, 29 эпизод) все вышло именно так. Ведь отсылки там поймут только взрослые, да и то не все — а лишь те, кто увлекается роком.
Сюжет серии «Хит сезона»
Маша берётся за серьёзное дело — помочь Медведю растопить сердце неприступной Медведицы. Способ выбирается необычный: никаких цветочков и комплиментов, только музыка.
Маша собирает группу прямо в лесу. Заяц садится за барабаны, волки осваивают клавиши, белка выдаёт сольные партии на гармошке, а сама Маша встаёт с гитарой и микрофоном. И такого лес ещё не слышал.
Детали и отзывы
Меломанам в этой серии будет чем заняться. Создатели раскидали отсылки щедро и с любовью. Медведь, например, берёт в лапы акустическую гитару и выводит «Очи чёрные» — не спеша, с чувством, почти по‑ресторанному.
А вот Маша подходит к делу иначе: на электрогитаре она выдаёт кавер на тему мультсериала, но в такой манере, что сразу вспоминаются «Thunderstruck» и «Highway to Hell» группы AC/DC.
И это восхитило пользователей YouTube, где серия набрала 100 млн просмотров.
«Я только что с этим мультиком познакомился. Хохотал так, что соседи слышали. Теперь это мой любимый мульт! Намёк на AC/DC и что-то из неоклассикрока на клавишах я распознал, конечно, с первых нот», «Это серия не для детей, а для их родителей, чтобы вспомнить молодость», «Прикол для всех металюг. Куда AC/DC до нашей Маши», — пишут в Сети.