Эту серию «Маши и Медведя» особенно полюбили взрослые: 100 млн просмотров на серии с отсылками для тех, кто постарше

Некоторые эпизоды «Маши и Медведя» будто созданы не для детей, а для их родителей. Вот и с серией «Хит сезона» (2 сезон, 29 эпизод) все вышло именно так. Ведь отсылки там поймут только взрослые, да и то не все — а лишь те, кто увлекается роком.

Сюжет серии «Хит сезона»

Маша берётся за серьёзное дело — помочь Медведю растопить сердце неприступной Медведицы. Способ выбирается необычный: никаких цветочков и комплиментов, только музыка.

Маша собирает группу прямо в лесу. Заяц садится за барабаны, волки осваивают клавиши, белка выдаёт сольные партии на гармошке, а сама Маша встаёт с гитарой и микрофоном. И такого лес ещё не слышал.

Детали и отзывы

Меломанам в этой серии будет чем заняться. Создатели раскидали отсылки щедро и с любовью. Медведь, например, берёт в лапы акустическую гитару и выводит «Очи чёрные» — не спеша, с чувством, почти по‑ресторанному.

А вот Маша подходит к делу иначе: на электрогитаре она выдаёт кавер на тему мультсериала, но в такой манере, что сразу вспоминаются «Thunderstruck» и «Highway to Hell» группы AC/DC.

И это восхитило пользователей YouTube, где серия набрала 100 млн просмотров.