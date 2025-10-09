Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?

На экраны кинотеатров России и стран СНГ уже вышел военный триллер «Август». Лента описывает работу контрразведчиков, выслеживающих вражеских агентов.

Некоторые зрители могут узнать сюжет — это не случайно. Фильм снят на основе произведения Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», известного также под названием «Момент истины».

У книги уже есть экранизации. В 2001 году белорусский режиссёр Михаил Пташук представил драму «В августе 44-го...», получившую неоднозначную оценку самого автора.

В 2023 году вышел мини-сериал «Операция "Неман"»: его создатели открыто признавали вольное обращение с первоисточником.

Новая картина также допускает отступления от книги. Даже начальный сюжетный ход изменён: хотя группа Алехина, как и в романе, разыскивает диверсантов с рацией, здесь у противника иная цель — подать сигнал для наступления немецкой группировки, скрывающейся в Шиловичском лесу.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го».