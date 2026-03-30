Этот торт для мамы — настоящий хит «Оранжевой коровы»: «Сгущенки много не бывает!»

Уже во втором эпизоде первого сезона анимационного сериала «Оранжевая корова» зрителей ждала кулинарная тема. Действие разворачивается на день рождения Мамы Коровы, и каждый из членов семьи готовит для именинницы свой подарок.
Зо сшила для мамы фартук, Папа Бык изготовил гончарный круг, а Бо решил, что лучшим сюрпризом станет испеченный собственноручно торт.
Сначала он пытается слепить десерт буквально из всего, что попадется под руку, и в итоге его творение оказывается совершенно несъедобным. Затем Бо берется за модный журнал с рецептами, которые вроде бы названы «простыми», но на деле оказываются еще более запутанными. В конце концов он находит старый мамин рецепт, и именно он становится нужным вариантом.
Ингредиенты
Куриные яйца — 3 штуки
Мед натуральный — 100 г
Сахарный песок — 100 г
Разрыхлитель для теста — 10 г
Мука пшеничная — 200 г
Крахмал — 50 г
Соль — на кончике ножа
Сметана жирностью 20% — 500 г
Сгущенное молоко вареное — 1 банка
Орехи (миндаль, грецкие или любые по вкусу) — 150 г
Приготовление
Форму выстилают пекарской бумагой, бока смазывают любым маслом и присыпают мукой.
Орехи промывают, просушивают полотенцем, обжаривают на сковороде или в духовке, а затем измельчают.
Сметану выкладывают на марлю и убирают в холодильник на 10–12 часов, чтобы стекла лишняя сыворотка. Сгущенку варят до получения карамельного цвета и остужают.
Мед нагревают в микроволновке или на водяной бане, затем остужают до теплого состояния.
Яйца взбивают до образования пены, добавляют сахар, соль и мед, затем взбивают миксером на максимальной скорости около 10 минут, пока масса не станет пышной и густой.
Муку, крахмал и разрыхлитель просеивают и добавляют к яичной смеси в 3–4 приема. Аккуратно перемешивают силиконовой лопаткой в одном направлении — миксер больше не используют.
Тесто должно получиться гладким, густым, напоминающим крем. Его выкладывают в форму.
Выпекают при 180 °С около 40 минут до готовности. Готовый бисквит остужают на решетке в перевернутом виде в течение нескольких часов либо оставляют в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Полностью остывший корж заворачивают в пленку и оставляют на ночь для созревания.
«Сгущенки много не бывает!» — так Бо рассуждает о креме.
Для взбивания чашу и венчики предварительно охлаждают в холодильнике. Вареное сгущенное молоко добавляют порциями: сначала взбивают на средней скорости в течение минуты, затем переходят на максимальную.
Бисквит разрезают на три коржа. Орехи можно сразу вмешать в крем или посыпать ими каждый слой отдельно. Верх торта украшают по желанию — например, вишенками, как это сделал теленок Бо.
Готовый десерт обязательно выдерживают в холодильнике всю ночь, чтобы крем хорошо застыл. Нарезать торт удобнее всего нагретым ножом.