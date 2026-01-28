Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот тест пройдут только те, кто не выключает НТВ и «Россию-1»: отличите реальное название сериала от придуманного

Этот тест пройдут только те, кто не выключает НТВ и «Россию-1»: отличите реальное название сериала от придуманного

28 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Первый отдел»

Некоторые вопросы могут вызвать особое затруднение.

Российские сериалы иногда удивляют похожими названиями, а иногда — нарочито странными. В этом море имён немудрено и запутаться. Чтобы проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь, мы подготовили небольшое испытание.

Однако будьте готовы к сюрпризам! Мы не ограничились только громкими хитами, о которых говорят все. В наш список затесались и довольно редкие проекты, известные лишь самым искушённым ценителям российского ТВ.

Ваша задача — отличить настоящие названия от тех, что мы придумали специально для этого теста. Придётся включить не только память, но и чутьё. Ну что, готовы проверить свою сериальную эрудицию? Тогда начинаем!

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Лучшая серия «Первого отдела»: «Наш ответ голливудским супергероям» Читать дальше 29 января 2026
Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Начали за здравие, а закончили за упокой: 3 отличных сериала, которые погубил выход продолжения Читать дальше 29 января 2026
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР После 2 сезона «Лимитчиц» разбираемся, а кого называли лимитой и почему? Это слово было оскорблением в СССР Читать дальше 29 января 2026
Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Серия «Случай на рыбалке» из «Маши и Медведя» собрала более 220 млн просмотров: вот чем она так хороша (видео) Читать дальше 29 января 2026
Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Будет ли 3 сезон у «Лимитчиц»? Вот что ответила режиссер Читать дальше 29 января 2026
«Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х «Такой чернухи не было» против «Жизнь была страшнее»: где «Лимитчицы-2» искажают правду о 90-х Читать дальше 28 января 2026
116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) 116 067 529 просмотров — и это всего 4 минуты: вот какая серия «Лунтика» стала рекордной на YouTube и почему именно она (видео) Читать дальше 28 января 2026
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше