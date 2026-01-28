Этот тест пройдут только те, кто не выключает НТВ и «Россию-1»: отличите реальное название сериала от придуманного

Российские сериалы иногда удивляют похожими названиями, а иногда — нарочито странными. В этом море имён немудрено и запутаться. Чтобы проверить, насколько хорошо вы в них ориентируетесь, мы подготовили небольшое испытание.

Однако будьте готовы к сюрпризам! Мы не ограничились только громкими хитами, о которых говорят все. В наш список затесались и довольно редкие проекты, известные лишь самым искушённым ценителям российского ТВ.

Ваша задача — отличить настоящие названия от тех, что мы придумали специально для этого теста. Придётся включить не только память, но и чутьё. Ну что, готовы проверить свою сериальную эрудицию? Тогда начинаем!