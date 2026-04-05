Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney»

«Леди Баг и Супер-Кот» — это французский анимационный сериал, покоривший зрителей по всему миру. История разворачивается в Париже, где двое подростков становятся супергероями, чтобы спасать город от таинственного злодея.

Маринетт — скромная школьница, которая превращается в храбрую Леди Баг. Она творческая личность, мечтает стать дизайнером и тайно влюблена в одноклассника.

Андре — популярный и добрый ученик, скрывающий свою личность Супер-Кота. Он обаятелен, но одинок, поскольку боится открывать свои чувства. Кроме того, у него крайне запутанные семейные проблемы.

Сейчас франшиза уже состоит не только из мультесриала, но и полнометражных спецвыпусков. И особняком среди них стоит «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев».

Сюжет мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев»

Юные парижские школьники отправляются в американское путешествие. Под масками обычных подростков скрываются знаменитые защитники города, но их туристические планы быстро рушатся.

Отец Адриана, загадочный Бражник, также летит в Нью-Йорк, преследуя собственную цель — магическое ожерелье на местной выставке.

Ситуация обостряется, когда на самолёт нападает могущественный злодей. На помощь французским героям приходят их американские «коллеги».

Вместе им предстоит не только остановить нового противника, но и раскрыть тайну древнего артефакта.

Отзывы о мультфильме «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев»

Действие этого спецэпизода происходят между 3-м и 4-м сезоном оригинального сериала. И для американских поклонников проекта стал настоящим подарком тот факт, что Леди Баг и Супер-Кота «вывезли» из Парижа.

«Лучший выпуск, мне очень понравились совершенно новые персонажи и их истории в этом фильме», «Анимация потрясающая, она легко могла бы посоревноваться с Disney», — пишут на IMDb.

А еще первый спешл оказался таким успешным, что авторы впоследствии расширили географию проекта — Леди Баг побывала и в Шанхае, и в Лондоне в других полнометражках.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне.