Этот сериал стал главным хитом Netflix в октябре: реальная история маньяка из «Психо» и «Техасской резни бензопилой»

Не первый сезон проекта, но один из самых громких.

Новый сезон антологического сериала «Монстр. История Эда Гина» — вышел 3 октября и буквально за сутки занял первое место в списке самых популярных англоязычных сериалов Netflix.

Проект удерживает лидерство уже который день, обгоняя крупные премьеры и став главным хитом октября.

Сериал обсуждают в прессе и соцсетях: зрители признаются, что смотреть страшно, но оторваться невозможно.

«Монстр. История Эда Гина»: как рождалось зло

Сюжет основан на реальных преступлениях маньяка из Висконсина, чьи действия стали прототипом для фильмов «Психо» и «Техасская резня бензопилой».

Эд Гин жил под властью матери-фанатички, которая запрещала сыну любые контакты с внешним миром. После её смерти он начал раскапывать могилы и собирать человеческие останки, пытаясь создать из них «идеальную женщину».

Главную роль исполнил Чарли Ханнэм, полностью изменившийся ради образа Гина: в нём нет героизма, только безысходность и холод. Лори Меткалф сыграла его мать — женщину, чья вера обернулась манией и породила монстра.

Почему сериал стал хитом

Netflix выпустил сезон аккурат перед Хэллоуином — и попал в точку. Но главный секрет успеха не в дате, а в подаче. Авторы показали историю без кровавых эффектов и привычных клише: вместо привычных ужасов — тягостная тишина, напряжённые диалоги и предельная достоверность.

Сериал показывает, как рождается зло. Он оказался не просто страшным, а психологически глубоким. Зрители оценили эту честность — и вывели «Монстра» на первое место среди всех новых проектов Netflix.

Что дальше

Платформа уже подтвердила четвёртый сезон, который расскажет о Лиззи Борден — женщине, обвинённой в убийстве отца и мачехи топором в 1892 году.

Её сыграет Элла Битти, а вместе с ней в проекте появятся Ребекка Холл и Вики Крипс. Премьера ожидается в 2026 году.

«Монстр» как символ эпохи Netflix

Каждая часть антологии рассказывает о новом деле, не требуя просмотра предыдущих. Первый сезон — «История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом — стал одним из самых просматриваемых сериалов Netflix за всю историю, набрав более миллиарда часов просмотров.

Второй, посвящённый братьям Менендес, получил 11 номинаций на «Эмми». Новый сезон лишь закрепил успех: Netflix нашёл формулу, где реальные преступления становятся драмой о человеческой природе — и это пугает сильнее любого хоррора.

