Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот сериал НТВ отлично смотрится даже спустя 11 лет после выхода: всего 32 серии — и каждая шикарна

Этот сериал НТВ отлично смотрится даже спустя 11 лет после выхода: всего 32 серии — и каждая шикарна

17 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ленинград 46»

И Сергей Гармаш тут идеально попал в образ.

После войны Ленинград должен был вернуться к мирной жизни. Но для многих людей мир оказался совсем не похож на прежнюю жизнь: вокруг разруха, преступность и необходимость начинать всё с нуля. Именно на этом фоне разворачивается история одного из самых заметных криминальных сериалов НТВ — «Ленинграда 46».

Гармаш здесь вовсе не милиционер

Сергей Гармаш играет Игоря Данилова — бывшего преподавателя литературы, прошедшего войну, плен и штрафбат.

Вернувшись в Ленинград, герой обнаруживает, что возвращаться ему фактически некуда. Квартира потеряна, жена устроила свою жизнь без него, да и прежняя профессия уже не спасает.

Постепенно Данилов оказывается по другую сторону закона. И в этом главное отличие сериала от обычного детектива: перед нами не готовый преступник, а человек, которого обстоятельства сначала сломали, а затем заставили сделать собственный выбор.

Параллельно развивается история сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом Юрия Реброва. Так личная драма Данилова постепенно превращается в противостояние двух людей, оказавшихся по разные стороны закона.

Почему сериал стоит вспомнить сейчас

Кадр из сериала «Ленинград 46»

«Ленинград 46» вышел на НТВ в 2015 году и получил 32 серии. Несмотря на возраст, его история не выглядит совсем уж далекой.

Это сериал о городе, который пытается восстановиться после огромной трагедии, и о людях, которым приходится заново собирать собственную жизнь. Здесь есть привычные для НТВ преступления, погони и оперативная работа, но главное всё-таки не они.

Главное — история человека, который вернулся с войны домой, а дома больше не оказалось.

И именно поэтому «Ленинград 46» до сих пор способен зацепить зрителя. Это не просто сериал про бандитов послевоенного Ленинграда, а мрачная криминальная драма о том, как легко потерять себя, когда привычный мир уже разрушен.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из сериала «Ленинград 46»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 «Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5 Читать дальше 19 августа 2026
Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то» Читать дальше 19 августа 2026
Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана Читать дальше 19 августа 2026
РЕН-ТВ этой осенью выдаст достойный ответ хитам НТВ: этот сериал снимала «Триикс Медиа» и консультанты ФСБ РЕН-ТВ этой осенью выдаст достойный ответ хитам НТВ: этот сериал снимала «Триикс Медиа» и консультанты ФСБ Читать дальше 19 августа 2026
На неделе зрители Okko запоем смотрели эти 3 проекта: среди двух детективов затерялись «Богатыри» На неделе зрители Okko запоем смотрели эти 3 проекта: среди двух детективов затерялись «Богатыри» Читать дальше 19 августа 2026
Сам Урсуляк считает, что в «Ликвидации» нет «драматургии, сюжета, детектива, любви», но ее все равно смотрят: и вот в чем дело Сам Урсуляк считает, что в «Ликвидации» нет «драматургии, сюжета, детектива, любви», но ее все равно смотрят: и вот в чем дело Читать дальше 19 августа 2026
26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» 26 лет назад в финале всё так и не показали: так правда ли погиб Никита в «Границе. Таёжном романе» Читать дальше 18 августа 2026
В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись В 80-х в Италии выпустили свои «Ментовские войны»: в СССР сходили с ума по этому сериалу, пока на родине только смеялись Читать дальше 18 августа 2026
На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке На НТВ еще в 2015 году показали свой «Настоящий детектив» — мрак, жестокость и кошмары в глубинке Читать дальше 18 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше