Этот сериал НТВ отлично смотрится даже спустя 11 лет после выхода: всего 32 серии — и каждая шикарна

После войны Ленинград должен был вернуться к мирной жизни. Но для многих людей мир оказался совсем не похож на прежнюю жизнь: вокруг разруха, преступность и необходимость начинать всё с нуля. Именно на этом фоне разворачивается история одного из самых заметных криминальных сериалов НТВ — «Ленинграда 46».

Гармаш здесь вовсе не милиционер

Сергей Гармаш играет Игоря Данилова — бывшего преподавателя литературы, прошедшего войну, плен и штрафбат.

Вернувшись в Ленинград, герой обнаруживает, что возвращаться ему фактически некуда. Квартира потеряна, жена устроила свою жизнь без него, да и прежняя профессия уже не спасает.

Постепенно Данилов оказывается по другую сторону закона. И в этом главное отличие сериала от обычного детектива: перед нами не готовый преступник, а человек, которого обстоятельства сначала сломали, а затем заставили сделать собственный выбор.

Параллельно развивается история сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом Юрия Реброва. Так личная драма Данилова постепенно превращается в противостояние двух людей, оказавшихся по разные стороны закона.

Почему сериал стоит вспомнить сейчас

«Ленинград 46» вышел на НТВ в 2015 году и получил 32 серии. Несмотря на возраст, его история не выглядит совсем уж далекой.

Это сериал о городе, который пытается восстановиться после огромной трагедии, и о людях, которым приходится заново собирать собственную жизнь. Здесь есть привычные для НТВ преступления, погони и оперативная работа, но главное всё-таки не они.

Главное — история человека, который вернулся с войны домой, а дома больше не оказалось.

И именно поэтому «Ленинград 46» до сих пор способен зацепить зрителя. Это не просто сериал про бандитов послевоенного Ленинграда, а мрачная криминальная драма о том, как легко потерять себя, когда привычный мир уже разрушен.

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