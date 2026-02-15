Меню
Этот сериал называют «Игрой престолов» в космосе, а остальные из списка не хуже — рейтинги IMDb 8+

15 февраля 2026 22:00
«Пространство» (2015–2022)

Пять историй, где галактики становятся ареной человеческих страстей.

Космос в этих сериалах — не фон, а полноценный герой. Он проверяет людей на прочность, заставляет строить цивилизации с нуля и искать ответы там, где нет ни гравитации, ни правил.

Перед вами — пять историй с рейтингом IMDb выше 8, каждая из которых по-своему раскрывает, какой может быть жизнь среди звёзд.

«Пространство» (2015–2022)

Тот самый сериал, который критики прозвали «Игрой престолов» в космосе. Земля, Марс и астероидный пояс балансируют на грани войны, а за политикой скрывается нечто куда опаснее — загадочная инопланетная технология.

Сценарий выстроен с точностью детектива, а каждая серия добавляет слой интриги. Сильные персонажи, реалистичная физика и атмосфера холодного реализма сделали «Пространство» одной из лучших космических драм последних лет. IMDb 8.5.

«Светлячок» (2002–2003)

Джосс Уидон создал мир, где космос — это Дикий Запад будущего. Экипаж корабля «Серенити» живёт на грани закона, перевозит контрабанду и мечтает о свободе.

У каждого — своя боль и свои принципы, но всех объединяет одно: нежелание подчиняться системе. «Светлячок» прожил всего один сезон, но стал культовым — с особой атмосферой, умным юмором и теплом настоящего экипажа. IMDb 8.9.

«Звёздный крейсер Галактика» (2005–2009)

После восстания машин, созданных человеком, у человечества остаётся один шанс — найти новую планету и не уничтожить себя по дороге.

Машины похожи на людей, и теперь враг может быть в любом. Это не просто фантастика, а мощная драма о лидерстве, вере и цене решений.

Сериал стал классикой, а его сюжет цитируют до сих пор. IMDb 8.7.

«Мандалорец» (2019–2025)

Самое человечное шоу во вселенной «Звёздных войн». Дин Джарин, охотник за головами, получает заказ на младенца Грогу — и вместо того, чтобы сдать его, спасает.

Так начинается история о долге и сострадании, рассказанная через одиночество, пустыни и законы силы. Сильный визуал, мощная музыка и редкий баланс между драйвом и эмоцией. IMDb 8.6.

«Доктор Кто» (2005–2022)

Сериал о путешествиях во времени, который всё ещё способен удивлять. Доктор — загадочный Повелитель Времени, чья «ТАРДИС» выглядит как будка, но внутри скрывает бесконечность.

Каждый новый сезон — новая жизнь, новый облик и новый способ взглянуть на человечество. «Доктор Кто» — это не просто фантастика, а философия перемен. IMDb 8.5.

Также прочитайте: 3 лучших фильма Netflix, которые сейчас в топ-10: один из них так идеален, что получил 100% на Rotten Tomatoes (еще бы – с таким названием!)

Фото: Кадры из сериалов «Пространство» (2015–2022), «Звёздный крейсер Галактика» (2005–2009)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
