3 лучших фильма Netflix, которые сейчас в топ-10: один из них так идеален, что получил 100% на Rotten Tomatoes (еще бы – с таким названием!)

Самые обсуждаемые релизы этой недели — от хоррора до документального шедевра.

На Netflix сейчас десятки премьер, но не все из них заслуживают внимания. В топ-10 сервиса держатся три картины, которые действительно стоят потраченного времени.

В списке — трогательный документальный фильм с идеальной оценкой критиков, перезапуск культового слэшера и мультфильм, ставший самым громким хитом платформы.

«Идеальный сосед» (The Perfect Neighbor, 2025)

Режиссёр Гита Гандбхир собрала документальный фильм из полицейских и любительских видео — камеры наблюдения, звонки в службу 911, записи с телефонов очевидцев.

На фоне бытового конфликта между соседями в американской Флориде постепенно разворачивается трагедия: белая женщина застрелила свою чернокожую соседку, мать четверых детей, Эйджей Оуэнс.

Лента получила редкие 100 % на Rotten Tomatoes и премию жюри на фестивале Sundance. Без закадрового комментария и постановочных сцен «Идеальный сосед» показывает, как из мелких раздражений вырастает насилие — и насколько тонка грань между страхом и предвзятостью.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer, 2025)

Обновлённая версия классики девяностых возвращает любимый сюжет — компания подростков скрывает убийство, а через год к ним приходит возмездие.

Новый каст, немного самоиронии и свежий визуал сделали фильм идеальным выбором для Хэллоуина.

У критиков к ремейку претензии есть, зато зрители оценили его куда выше — 68 % на Rotten Tomatoes. Авторы добавили больше юмора и отсылок к «Крику», сделав хоррор одновременно ностальгическим и современным.

«Кейпоп-охотницы на демонов» (K-Pop Demon Hunters, 2025)

Феномен анимации, который покорил Netflix. История о трёх участницах поп-группы, которые спасают мир от демонов, собрала миллионы просмотров и стала настоящим культурным событием.

Зрители отмечают не только музыку, но и визуальную энергию фильма — яркую, бешено ритмичную, с сердцем и самоиронией.

Мультфильм продолжает лидировать в чартах, а для многих уже стал символом того, каким может быть современный анимационный блокбастер — дерзким, стильным и эмоциональным.

