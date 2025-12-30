Меню
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»

Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»

30 декабря 2025 21:02
«Жёлтый глаз тигра»

Картину показывали на Первом канале и она доступна онлайн.

Сериал «Жёлтый глаз тигра» переносит зрителей в Калининград конца 80-х, где группа друзей решает зарабатывать на янтаре.

За 16 серий зритель увидит, как на фоне исторических перемен невинные мечты превращаются в жёсткий криминал. Павел Прилучный здесь играет роль, далёкую от «Мажора», но эта работа позволила многим зрителям взглянуть на него иначе.

СССР на сломе эпохи и янтарь как валюта

Сериал начинает своё действие в 1988 году. Четверо школьных друзей строят планы, связанные с янтарным бизнесом, не подозревая, во что это выльется.

Спустя годы янтарь превращает мечты в криминал, а дружбу — в систему взаимных предательств. История показывает, как быстро меняются люди, когда на кону появляются реальные деньги и власть.

«Жёлтый глаз тигра»

Прилучный без привычного образа

Павел Прилучный играет Сергея Звягинцева — героя, который проходит длинный путь от наивного выпускника до жёсткого сотрудника ФСБ.

В начале персонаж выглядит растерянным и пассивным, но постепенно становится человеком, способным противостоять бывшим друзьям и собственной прошлой жизни.

Сериал оценили выше «Мажора»

На «Кинопоиске» рейтинг «Жёлтого глаза тигра» — 8,3, что выше, чем у «Мажора» (8,2), а сам сериал входит в топ-250 платформы.

Зрители отмечают плотный сюжет, атмосферу конца советской эпохи и редкое для телевизионных проектов внимание к деталям времени — от быта до логики криминальных схем.

Также прочитайте: Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»

Фото: Кадр из сериала «Жёлтый глаз тигра»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
