Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»

Зритель сделал выбор без оглядки на рекламу: главным хитом стал мрачный детектив, а не громкая премьера.

В 2025 году самым просматриваемым сериалом на Кинопоиске стал не комедийный хит и не дорогое фэнтези, а жёсткий детектив о поисках маньяка.

Речь идёт о сериале «Фишер» с Иваном Янковским в главной роли, который за год посмотрели 6 миллионов подписчиков платформы — это лучший результат среди всех сериалов сезона.

Почему зрители выбрали именно этот проект

История расследования серийных убийств в «Фишере» подаётся без украшательств и эффектных аттракционов.

Здесь нет стремления понравиться и нет попыток сгладить углы — сериал работает через атмосферу, холодную интонацию и постепенное погружение в происходящее.

Судя по цифрам, именно такой подход оказался для аудитории самым притягательным.

Как «Фишер» обошёл остальные сериалы года

По данным Кинопоиска, ближайшими конкурентами стали комедия «Телохранители», собравшая 5,3 миллиона просмотров, и драма «Камбэк» с результатом 5,2 миллиона.

Ни одна другая новинка 2025 года не смогла приблизиться к этим показателям, несмотря на активное продвижение и громкие имена в титрах.

Что этот результат говорит о зрителях

Успех «Фишера» показывает заметный сдвиг вкусов. Зрители всё чаще выбирают не развлекательный комфорт, а истории с жёстким тоном и психологическим напряжением. А детективный жанр снова стал точкой притяжения — как вдумчивое кино, которое смотрят внимательно и до конца.

