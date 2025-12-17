Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины

Крупные телеканалы делают ставку на одного из самых узнаваемых актёров детективного жанра.

Предстоящий телевизионный сезон во многом складывается вокруг одного имени. Иван Колесников одновременно задействован сразу в семи сериальных проектах — пять из них готовит НТВ, ещё два находятся в производстве у Первого канала.

Такой плотной занятости на федеральных каналах сегодня можно только позавидовать.

В центре этого «марафона» остаётся «Первый отдел», но география ролей Колесникова заметно расширяется — от классического криминального процедурала до исторической драмы и новых детективных линий.

«Первый отдел 5»

Флагманский проект НТВ, с которого для широкой аудитории и начался феномен популярности актёра.

Юрий Брагин в исполнении Колесникова прошёл путь от принципиального следователя до героя, оказавшегося в конфликте с системой.

Сейчас в активной фазе производства находится «Первый отдел 5», премьера которого ожидается в сезоне 2026/2027.

Режиссёр проекта — Михаил Вассербаум, партнёр по кадру — Сергей Жарков.

«Мёртвая точка»

Одна из ближайших премьер НТВ, сериал выйдет в декабре 2025 года - январе 2026 года, точная дата пока неизвестна.

В центре сюжета — дело, связанное с обвинением в убийстве, где истина скрыта за юридическими и корпоративными интересами. Колесников играет адвоката, втянутого в опасное расследование.

Режиссёр — Сергей Краснов, в актёрском составе также Карина Андоленко и Алексей Матошин.

«Тверская. Здесь и сейчас»

Продолжение детективного сериала, показ которое также запланирован на первое полугодие 2026-го.

Герой Колесникова Иван Соболев сталкивается не только с новыми преступлениями, коррупционными схемами в МВД, но и с изменениями в личной жизни — появлением новой невесты. Проект развивает уже знакомую зрителям линию, сохраняя тональность городского криминального расследования.

Производство НТВ, режиссёр — Александр Колесник.

«Город Брежнев»

Сериал, снятый ещё в 2023 году и долго находившийся без даты эфира, наконец готовится к выходу.

Действие сериала разворачивается в 1983 году в городе Брежнев — так в 1980-е назывались Набережные Челны.

Подростковые уличные группировки, называющие себя «конторами», фактически контролируют город и живут по собственным правилам. В центр истории попадает пятнадцатилетний Артур, который защищая себя, он убивает милиционера и внезапно становится преступником.

Дальше — бегство, давление со всех сторон и попытка выжить в системе, где подростку не оставляют права на ошибку.

Иван Колесников исполняет в сериале одну из ключевых ролей.

Режиссёр — Александр Колесник, партнёры по проекту — Денис Васильев и Дарья Кукарских.

«Околоточный»

«Околоточный» — российский костюмированный сериал НТВ о расследовании убийства целой семьи, действие которого разворачивается в XIX веке.

Иван Колесников играет в сериале околоточного надзирателя Ивана Хватова — опытного полицейского с военным прошлым, который работает с бытовыми преступлениями и проблемами обычного района.

Но за мелкими правонарушениями постепенно вырисовывается более серьёзная картина: исчезновения, подпольный бизнес и люди, давно вышедшие за рамки закона.

Премьера сериала запланирована на 2026 год.

Режиссёр: Нурбек Эген.

«Новороссия. Потёмкин»

Историческая драма Первого канала, в которой Иван Колесников примеряет образ Григория Потёмкина. Проект масштабный, с акцентом на эпоху и характеры, и заметно выбивается из привычной для актёра детективной ниши.

Показ восьмисерийного проекта состоится в 2026 году.

Режиссёр: Ярослав Мочалов.

«Ищейка 9»

Продолжение популярного сериала Первого канала, где Колесников появится в новом сюжетном витке. Проект сохраняет баланс между криминальной интригой и драматургией персонажей, расширяя привычный формат.

Режиссёр 9-го сезона — Андрей Головков, на счету которого «Молодёжка», «Солдаты», «10 историй о любви и смерти» и другие работы.

Премьера сезона запланирована на 2026 год, количество серий — 16.

