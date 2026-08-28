Этот российский хит 2026 года теперь показывают в 14 странах Латинской Америки: у нас собрал почти миллиард рублей

Кажется, еще совсем недавно «Твое сердце будет разбито» только готовился к выходу в российский прокат. А теперь история Барса и Полины отправилась покорять зрителей за океаном.

С августа фильм начали показывать в 14 странах Латинской Америки. Получается, где-то прямо сейчас зрители впервые знакомятся с героями, переживают вместе с ними самые тяжелые моменты и, вполне возможно, уже успели дойти до той самой эмоциональной концовки.

Россия уже подарила фильму почти миллиард

На родине картина стала настоящим событием среди молодой аудитории. За пять месяцев проката «Твое сердце будет разбито» собрал более 955 миллионов рублей.

Для истории, выросшей из популярной книги Анны Джейн, это особенно впечатляющий результат. Фильм смог заинтересовать не только поклонников оригинала, но и тех, кто впервые познакомился с этой историей именно на большом экране.

А теперь у картины началась новая глава.

Барс и Полина отправились покорять Латинскую Америку

Зарубежные премьеры уже прошли, причем, судя по впечатлениям поклонников, встречали российскую историю очень тепло. Героев представляли зрителям, а на премьерах их встречали с настоящими фанфарами.

И здесь я прекрасно понимаю эмоции поклонников. Когда книга любимого автора сначала превращается в фильм, а потом этот фильм начинают смотреть за тысячи километров от дома, ощущение действительно немного нереальное.

Особенно приятно представить, что где-то сейчас человек впервые смотрит историю Барса и Полины и переживает финал так же сильно, как российские зрители несколько месяцев назад.

Получается красивый путь: популярная история Анны Джейн пришла из книг на экран, добилась почти миллиардных сборов в России, а теперь продолжает путешествие по миру. И, кажется, Барс и Полина только начинают знакомиться с новой аудиторией.

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