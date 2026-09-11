Этот российский детектив не зря сравнивают с «Ганнибалом»: держит в напряжении до финала

Российские детективы давно вышли за рамки привычных историй о следователях и поисках преступников. Некоторые проекты делают ставку на психологию, мрачную атмосферу и необычный взгляд на сознание убийцы — именно за это их начинают сравнивать с зарубежными хитами.

Один из таких сериалов, мини-сериал Владимира Мирзоева «Внутри убийцы», зрители и критики сопоставляют с «Ганнибалом», причем сходство здесь не ограничивается одной лишь темой маньяков.

Сюжет

В центре истории оказывается Зоя Волгина — психолог, специализирующийся на профайлинге. Она умеет восстанавливать картину преступления, пытаясь понять логику и образ мыслей того, кто его совершил.

В Петербурге в это время появляется серийный убийца, получивший прозвище Гробовщик-душитель. Его жертвами становятся женщины: после расправы он бальзамирует тела, а затем размещает их в людных местах города, превращая погибших в подобие манекенов.

Расследование поручают Зое. Работать ей приходится вместе со следователем Следственного комитета Тимофеем Волохом.

Детали

Сериал развивается сразу в двух временных направлениях. Одна сюжетная линия посвящена поискам убийцы в Петербурге, другая возвращает Зою в прошлое — в Троицк. Постепенно становится понятно, что события, произошедшие с героиней много лет назад, имеют непосредственное отношение к нынешней серии преступлений.

Способность Волгиной буквально восстанавливать происходящее с точки зрения преступника стала одной из главных особенностей проекта. Именно этот приём некоторые зрители сразу сопоставили с другой картиной.

«Напоминает классный сериал "Ганнибал", где играл Мадс Миккельсен», — говорят в Сети.

Сходство отмечают не только из-за самой концепции. Сериал выдержан в холодной цветовой гамме, использует мрачную атмосферу и уделяет много внимания психологии персонажей. Поэтому основой истории становится не обычный поиск улик, а противостояние между специалистом, пытающимся понять убийцу, и самим преступником.

На «Кинопоиске» проект получил оценку 7,4 балла. При этом зрители отмечают, что начало может показаться довольно медленным, зато дальше расследование заметно набирает темп и превращается в напряжённую игру между Волгиной и маньяком.

Без критики сериал тоже не обошёлся. Одним зрителям не понравилось количество откровенных сцен, другим показалось слишком заметным стремление создателей ориентироваться на западные триллеры. Тем не менее «Внутри убийцы» для многих стал удачным вариантом отечественного психологического детектива.

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