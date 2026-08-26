Новый мини-триллер от Netflix взял лучшее от «Убийства» и «Настоящего детектива»: успел влюбить в себя миллионы за 6 дней

Свежий криминальный триллер Netflix «Кровавая жертва» всего через четыре дня после премьеры стремительно стал одним из самых популярных сериалов в мире. Новый проект вышел 20 августа и объединил в себе всё, за что зрители любят такие хиты, как «Убийство», «Убийство на пляже» и «Настоящий детектив».

В итоге получился яркий сериал, который критики уже называют «напряжённым, кровавым и заставляющим задуматься».

Сюжет

Томас Берг — опытный стокгольмский следователь, которому поручают расследование серии убийств полицейских. Преступник действует методично и каждый раз выбирает новую жертву из числа сотрудников правоохранительных органов.

Вскоре Томас понимает, что один не справится, и обращается за помощью к Альфреду — бывшему детективу, который когда-то считался одним из лучших, но со временем оказался в стороне от службы.

Есть только одна проблема: Альфред — отец Томаса. Мужчины давно не поддерживают отношения и предпочитают не вспоминать старые конфликты. Теперь им приходится оставить личные обиды в прошлом и объединиться, чтобы вычислить убийцу.

Детали

Новая работа Джорджа Кея, известного по «Люпену», представляет собой мрачный скандинавский детектив с элементами нуара. В отличие от привычных историй этого жанра, где героев окружают снег, холод и беспросветная темнота, здесь действие разворачивается летом в Швеции.

Сериал состоит всего из пяти эпизодов, поэтому история не растягивается и довольно быстро продвигается к разгадке. На Rotten Tomatoes проект получил 86%, а критики отмечают, что это не просто очередной детектив об убийстве. Своеобразный стиль Джорджа Кея в сочетании со скандинавской атмосферой помог сериалу выделиться среди других криминальных новинок.

«Это мрачный, жесткий и временами довольно резкий сериал, но, с другой стороны, хорошая криминальная драма, вероятно, и должна быть такой. В нем много неожиданных поворотов, но при этом он избегает раздражающих клише. Актерская игра на высоте на протяжении всего сериала», — пишут в Сети.

Премьера состоялась 20 августа, и уже через четыре дня сериал поднялся на первое место в мировом рейтинге Netflix. Он обошёл несколько недавних популярных проектов, включая «Жутко влюбленные», «Моя блестящая карьера» и успешную экранизацию романа Харлана Кобена «Я тебя отыщу».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.