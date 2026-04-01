Этот мультфильм от Pixar даже Лебедев посчитал шедевром: «Совершенно потрясающий, превосходит "Головоломку"»

1 апреля 2026 07:00
Кадр из мультфильма «Тайна Коко» (2017), Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Похвала знаменитости дорогого стоит.

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев привык высказываться о кино довольно резко. Однако он не только критикует, но и способен на искреннее восхищение.

Несколько лет назад Лебедев уже высказывался о мультфильме «Тайна Коко» от студии Pixar — и его отзыв был полон неподдельного восторга.

Сюжет

Мигель грезит карьерой музыканта. Он не расстается с гитарой и мечтает когда-нибудь сравняться в славе со своим кумиром — великим исполнителем Эрнесто де ла Крузом. Вот только родные не разделяют его увлечения.

Более того, в их доме музыка находится под строжайшим запретом. Накануне фестиваля, где Мигель планировал выступить, бабушка вдребезги разбивает его инструмент.

Тогда мальчик решается проникнуть в усыпальницу своего кумира, который, как он подозревает, приходится ему прапрадедом, и взять оттуда его гитару. Но судьба распоряжается иначе: неожиданно Мигель переносится в мир мертвых.

Теперь ему предстоит не только найти дорогу назад до наступления рассвета, но и встретиться со своим знаменитым предком лицом к лицу, а заодно восстановить давно утраченную справедливость.

Кадр из мультфильма «Тайна Коко» (2017)

Реакция Лебедева

Дизайнер признался, что анимационная лента произвела на него колоссальное впечатление.

«Совершенно потрясающий. Даже превосходит "Головоломку", а та, в свою очередь, тоже поражает своей кайфностью», — поделился он.

Картина удостоилась восторженных отзывов не только зрителей, но и критиков, собрав богатый урожай наград — от «Оскара» до «Золотого глобуса». В настоящий момент студия работает над продолжением.

Фото: Кадрs из мультфильма «Тайна Коко» (2017), Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Светлана Левкина
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Смотрели «Клан Сопрано» и не верили, что так может быть? Реальный прототип Тони еще жестче — о психиатре он точно не задумывался Читать дальше 5 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Самый скандальный сериал HBO вернется на экраны на Пасху: у «Эйфории» не зря рейтинг 18+ Читать дальше 5 апреля 2026
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов На фоне судов «Больница Питт» теряет свою звезду: вот кто покинет сериал после двух сезонов Читать дальше 4 апреля 2026
