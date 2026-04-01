Этот мультфильм от Pixar даже Лебедев посчитал шедевром: «Совершенно потрясающий, превосходит "Головоломку"»

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев привык высказываться о кино довольно резко. Однако он не только критикует, но и способен на искреннее восхищение.

Несколько лет назад Лебедев уже высказывался о мультфильме «Тайна Коко» от студии Pixar — и его отзыв был полон неподдельного восторга.

Сюжет

Мигель грезит карьерой музыканта. Он не расстается с гитарой и мечтает когда-нибудь сравняться в славе со своим кумиром — великим исполнителем Эрнесто де ла Крузом. Вот только родные не разделяют его увлечения.

Более того, в их доме музыка находится под строжайшим запретом. Накануне фестиваля, где Мигель планировал выступить, бабушка вдребезги разбивает его инструмент.

Тогда мальчик решается проникнуть в усыпальницу своего кумира, который, как он подозревает, приходится ему прапрадедом, и взять оттуда его гитару. Но судьба распоряжается иначе: неожиданно Мигель переносится в мир мертвых.

Теперь ему предстоит не только найти дорогу назад до наступления рассвета, но и встретиться со своим знаменитым предком лицом к лицу, а заодно восстановить давно утраченную справедливость.

Реакция Лебедева

Дизайнер признался, что анимационная лента произвела на него колоссальное впечатление.

«Совершенно потрясающий. Даже превосходит "Головоломку", а та, в свою очередь, тоже поражает своей кайфностью», — поделился он.

Картина удостоилась восторженных отзывов не только зрителей, но и критиков, собрав богатый урожай наград — от «Оскара» до «Золотого глобуса». В настоящий момент студия работает над продолжением.