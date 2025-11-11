Меню
Киноафиша Статьи Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много

Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много

11 ноября 2025 19:35
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Катастрофическое количество персонажей покинет сюжет.

С момента убийства Пембе в «Клюквенном щербете» я ждала, когда же ее убийца получит по заслугам. Этого не случилось в финале 3 сезона, да и в 4-м сценаристы тянули время бессмысленными сценами. Но вот этот момент настал! Ишил получит свое, но с ней вместе погибнет невероятное для «Щербета» количество персонажей.

Что же будет в 113 серии? Готовьтесь рыдать...

Омер выходит на свободу

После долгих страданий Омер наконец выходит из тюрьмы. Первым, кто встречает его на свободе, становится Фатих. Для Кывылджим новость об освобождении мужа приносит адвокат, и практически сразу Омер приходит забрать свои вещи. Он не намерен прощать жену.

Нурсема узнаёт правду

Главный психологический удар этой серии достанется Нурсеме. На общий семейный праздник врывается Демет и разоблачает Фираза прямо перед всеми. Нурсема в шоке, и даже Асуде отворачивается от сына и выгоняет его из дома.

Асиль, Мустафа и падение Ишил

Асиль заключает сделку с Мустафой и отдаёт ему флешку с компроматом на Ишил. Тем временем Апо, начинает догадываться, что жена играет с его рассудком. Женщина загнана в угол — от Асиля не спрятаться, а муж уже чувствует ложь. Но решающим станет поступок Мустафы.

Он оставляет всем записки и отправляется на катер вместе с Ишил. Вот и настал звездный час Мустафы, который месяцами скрывал свое безумие и вынашивал план мести. Но в его плане обнаруживается брешь — на катере была и Доа.

Мустафа пытается исправить ситуацию, но уже поздно — все три пассажира погибнут в 113 серии. Ишил ладно, но Доа и Мустафа одновременно — огромная беда для семьи.

Финал — трагедия и перезагрузка

Эта серия станет самой напряженной в сезоне. Нурсема, едва оправившись от измены, узнает о гибели Мустафы. Апо столкнётся с чудовищной правдой об Ишил, а Доа, как и предполагалась, погибнет. От анонсов у меня реально идут мурашки...

«Клюквенный щербет» снова обещает бурю эмоций — и вопрос лишь в том, смогут ли сценаристы удержать накал страстей после столь взрывного финала.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
