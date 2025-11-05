Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?

«Клюквенный щербет» уже несколько лет стабильно входит в топ самых популярных турецких сериалов. Его любят на только на родине, но и за границей. Однако четвертый сезон, мягко скажем, оставляет желать лучшего.

Я смотрю серии по пятницам и хочу поделиться с вами своими мыслями. Если сценаристы не исправят ситуацию, «Щербет» точно ждет участь «Зимородка», потонувшего в прошлом году.

Безумная линия с главными героями

Четвертый сезон «Клюквенного щербета» начался со скандала. Сценаристы создали любовную линию между Доа и Фиразом, и это не понравилось зрителям.

После шумихи эту линию переписали, Доа и Фираза сделали друзьями, а ему в любовницы дали некую Демет. Ситуация решилась, но осадочек остался.

И теперь выясняется, что Доа покинет сериал в 113 серии. Осталось два эпизода, а нет ни малейшего намека на то, как проект покинет главная героиня. Доа активно выясняет отношения с Фатихом и вроде как даже приревновала его. Мыслей о том, что она внезапно уедет, даже не возникает.

Соответственно, ее скорее «убьют» — будет авария, стрельба, пожар или какой-нибудь несчастный случай. Это точно раздавит Кывылджим, которая по сюжету, итак, еле остается в здравом уме.

Почему сценаристы не прописали Доа логичную линию? У них было время, ведь актриса заявила, что уходит, еще после 3 сезона. Но за два месяца они умудрились только втянуть ее в кучу скандалов.

Как «Щербет» вытянет без героини, которая была сердцем истории? Пока мне непонятно, как проект выберется из этой ямы.

Хаотичные сюжетные ходы

Сюжет распыляется на массу ответвлений, а толку нет. Новый персонаж Асиль каким-то чудом ввязался в историю с Ишил и смертью Пембе. Но для чего все эти загадочные записки, а затем и открытый шантаж?

Что хочет Асиль, пока вообще непонятно. Да и его история пока слишком мутная. Его линия развивается скачками, чаще всего Асиля используют просто для шокирующих концовок.

Роль мстителя отлично бы подошла Мустафе. Он явно помнит все произошедшее, его даже выпустили из психиатрической больницы после лечения. Однако его месть пока поставили на паузу — Мустафа играет с птенцами и ходит от особняка до флигеля.

Фатих зазнался из-за своего места в компании, но его линия выглядит также нелепо, как транжирство Доа в третьем сезоне. Только члены семьи говорят о том, что Фатиха невозможно терпеть, хотя на мой взгляд, он ведет себя как обычно.

Доа с Фатихом говорят о разводе по сотому разу. Честно, это уже скучно смотреть. Единственное, что вызывает интерес, это Нурсема и ее личностный рост. Пожалуй, она из всех персонажей действительно переживает из-за трагедии и, главное, делает выводы.

Слишком много пустой болтовни

Вам еще не надоела мама Ниляй и съемки в доме? Честно, эти моменты я проматываю. Раньше эти вставки оживляли сюжет, но сейчас их стало слишком много.

А еще есть Мустафа с птенчиками. Нет, он не планирует месть за мать, он просто ходит из стороны в сторону. Актер отлично справился с драматической ролью в конце 3 сезона, но сейчас опять превратился в бесполезного и пустого персонажа.

Линия Ишил и Лео — отдельная больная тема. Горе-любовники пытаются ободрать до нитки Апо, но их идеи — полнейший бред. Ишил, которая в третьем сезоне была идеальной антагонисткой, сейчас превратилась в безмозглую дурочку.

Мой вердикт

Помню, раньше смотрю новые серии, а внутри натягивается струна от напряжения. А сейчас я включаю их по привычке. Такая же история была с «Зимородком» в прошлом сезоне.

«Клюквенный щербет» превратился в набор хаотичных линий, без общего смысла. Все-таки после смерти Пембе сериал утратил свой начальный замысел. И низкие рейтинги доказывают, что сценаристы свернули не туда.

А что думаете вы? Нравится вам 4 сезон «Клюквенного щербета»?

Ранее мы писали: «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.