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Этот мини-сериал взял лучшее от «Твин Пикса» и «Очень странных дел»: всего 8 серий, но оторваться не сможете

15 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Очень странные дела», «Твин Пикс»

Жаль, что он так и не стал популярным.

Если вам нравятся загадки, странные события и атмосфера, которая не отпускает до самого финала, обратите внимание на сериал «Рассказы из петли». Многие считают его одной из самых недооцененных научно-фантастических драм последних лет, хотя он объединяет черты сразу двух культовых проектов — «Твин Пикс» и «Очень странных дел».

Похоже на «Очень странные дела», но работает совсем иначе

Кадр из сериала «Рассказы из петли»

Действие сериала разворачивается в небольшом городке Мерсер, где находится загадочный исследовательский комплекс под названием «Петля». Как и в Хокинсе из «Очень странных дел», именно здесь начинают происходить необъяснимые события, которые меняют жизни местных жителей.

В центре истории тоже оказываются дети и подростки, однако сериал не делает ставку на экшен, монстров и постоянные погони. Вместо этого он рассказывает камерные истории о времени, памяти, семье и взрослении, используя научную фантастику скорее как способ поговорить о человеческих чувствах.

Атмосфера напоминает культовый «Твин Пикс»

Именно здесь чаще всего вспоминают сериал Дэвида Линча.

«Рассказы из петли» не спешат раскрывать свои тайны и не дают зрителю готовых ответов. Многие загадки так и остаются открытыми для интерпретации, а странные события воспринимаются скорее как метафоры, чем как привычная фантастика.

Замедление времени, обмен телами и другие необъяснимые явления становятся частью философского повествования, которое заставляет задуматься, а не просто следить за сюжетом.

Почему сериал так и не стал большим хитом

Кадр из сериала «Рассказы из петли»

Несмотря на высокий рейтинг критиков, «Рассказы из петли» так и не превратились в массовый хит. Во многом потому, что сериал требует терпения.

Это очень неспешная история, где важнее атмосфера, эмоции и настроение, чем постоянные сюжетные повороты. Именно поэтому проект понравится далеко не всем. Тем, кто ждет зрелищную фантастику в духе «Очень странных дел», первые серии могут показаться слишком медленными.

Зато поклонники вдумчивых историй вроде «Твин Пикса» наверняка оценят необычную подачу, красивую визуальную часть и желание авторов оставить место для размышлений.

Если вы давно искали научно-фантастический сериал, который не похож на большинство современных проектов, «Рассказы из петли» определенно заслуживают внимания. Всего восемь серий, необычная атмосфера и множество загадок делают его отличным выбором для тех, кто любит фантастику, способную удивлять не спецэффектами, а своими идеями.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», «Твин Пикс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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