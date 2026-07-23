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Киноафиша Статьи Любители фэнтези обязаны посмотреть мини-сериал Netflix 2026 года — это главный хит июля: 8 серий, рейтинг на КП 8,0, на RT 100%

Любители фэнтези обязаны посмотреть мини-сериал Netflix 2026 года — это главный хит июля: 8 серий, рейтинг на КП 8,0, на RT 100%

23 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Восточный дворец»

Одна из самых интригующих новинок стриминга.

Каждую неделю Netflix выпускает десятки новинок, но лишь немногие из них моментально привлекают внимание зрителей по всему миру. Именно таким оказался «Восточный дворец» — атмосферная корейская дорама, которая всего за несколько дней после премьеры ворвалась в мировой топ платформы. А благодаря тому, что сериал состоит всего из восьми эпизодов, его вполне можно посмотреть за один вечер.

Дворцовые интриги, призраки и древние тайны

Действие сериала разворачивается в вымышленной версии эпохи Чосон. Король поручает охотнику на призраков Гу Чхону и придворной даме Сэн Ган расследовать загадочные события во дворце наследного принца.

Гу Чхон способен уничтожать призраков с помощью особого меча, а его напарница слышит голоса духов. Вместе героям предстоит выяснить, какое темное существо скрывается во дворце, прежде чем оно доберется до наследника престола.

История сочетает сразу несколько жанров — фэнтези, историческую драму, мистику, хоррор и боевик, поэтому скучать во время просмотра точно не придется.

Сериал уже стал одним из главных хитов Netflix

После премьеры «Восточный дворец» быстро поднялся на четвертое место мирового рейтинга Netflix и получил очень теплый прием критиков. На момент публикации статьи сериал имел 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, а зрители также высоко оценили новинку.

Обозреватели особенно хвалят проект за напряженную атмосферу, красивую операторскую работу, продуманный мир и постоянное ощущение тайны, которое сохраняется до самого финала.

Почему его стоит посмотреть именно сейчас

Главное преимущество «Восточного дворца» — компактный формат. Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix, а общая продолжительность составляет менее семи часов. Благодаря этому история воспринимается цельной и не успевает провиснуть.

Если вы любите мрачные корейские дорамы, дворцовые интриги, мистику и красивые фэнтезийные миры, эта новинка вполне может стать одним из самых ярких сериалов лета.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Восточный дворец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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