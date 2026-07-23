Любители фэнтези обязаны посмотреть мини-сериал Netflix 2026 года — это главный хит июля: 8 серий, рейтинг на КП 8,0, на RT 100%

Каждую неделю Netflix выпускает десятки новинок, но лишь немногие из них моментально привлекают внимание зрителей по всему миру. Именно таким оказался «Восточный дворец» — атмосферная корейская дорама, которая всего за несколько дней после премьеры ворвалась в мировой топ платформы. А благодаря тому, что сериал состоит всего из восьми эпизодов, его вполне можно посмотреть за один вечер.

Дворцовые интриги, призраки и древние тайны

Действие сериала разворачивается в вымышленной версии эпохи Чосон. Король поручает охотнику на призраков Гу Чхону и придворной даме Сэн Ган расследовать загадочные события во дворце наследного принца.

Гу Чхон способен уничтожать призраков с помощью особого меча, а его напарница слышит голоса духов. Вместе героям предстоит выяснить, какое темное существо скрывается во дворце, прежде чем оно доберется до наследника престола.

История сочетает сразу несколько жанров — фэнтези, историческую драму, мистику, хоррор и боевик, поэтому скучать во время просмотра точно не придется.

Сериал уже стал одним из главных хитов Netflix

После премьеры «Восточный дворец» быстро поднялся на четвертое место мирового рейтинга Netflix и получил очень теплый прием критиков. На момент публикации статьи сериал имел 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, а зрители также высоко оценили новинку.

Обозреватели особенно хвалят проект за напряженную атмосферу, красивую операторскую работу, продуманный мир и постоянное ощущение тайны, которое сохраняется до самого финала.

Почему его стоит посмотреть именно сейчас

Главное преимущество «Восточного дворца» — компактный формат. Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix, а общая продолжительность составляет менее семи часов. Благодаря этому история воспринимается цельной и не успевает провиснуть.

Если вы любите мрачные корейские дорамы, дворцовые интриги, мистику и красивые фэнтезийные миры, эта новинка вполне может стать одним из самых ярких сериалов лета.

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