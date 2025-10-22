«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события

Сериал «Никто не видел, как мы уходили» собирает положительные отзывы.

Хотя триллеры всегда должны держать зрителей в напряжении, фильм, основанный на реальных событиях, поднимает планку на новый уровень. Именно поэтому недавний релиз Netflix «Никто не видел, как мы уходили» стал хитом на стриминговой платформе.

Сериал из 5 эпизодов основан на одноимённой книге мексиканской писательницы Тамары Троттнер. С момента своего релиза проект неуклонно поднимается в чартах, достигнув 4-го места среди телешоу в США, а также став безоговорочным лидером просмотров в латиноамериканских странах, таких как Мексика, Аргентина, Колумбия.

Сюжет сериала «Никто не видел, как мы уходили»

В Мексике 60-х Валерия решает разорвать брак, однако её супруг Лео выбирает радикальный способ решения проблемы. Вместо судебных разбирательств он похищает собственных детей и бесследно исчезает.

Для героини начинается изматывающая погоня через страны и континенты. Ей противостоит не только бывший муж, но и влиятельные семейные кланы, для которых сохранение фамильной чести значит куда больше, чем беда матери.

Детали сериала «Никто не видел, как мы уходили»

Пока сериал ещё не получил официального рейтинга на Rotten Tomatoes, но в рецензиях зрители называют его триллером, обязательным к просмотру.

«Сериал невероятно душераздирающий, будет держать вас в напряжении до финала», — пишут пользователи.

Основа этой драмы — не голливудская выдумка, а фактически сеанс публичной психотерапии. В качестве сюжета взята автобиографическая книга Тамары Троттнер, которая и была одним из тех самых похищенных детей.

