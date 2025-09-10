Меню
Этот культовый детективный сериал не перестает удивлять зрителей и критиков: 5 сезон стартовал со 100% на Rotten Tomatoes

10 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Новая глава «Убийства в одном здании» уже получила идеальные оценки критиков и интригует даже тех, кто видел все предыдущие.

Hulu 9 сентября выпустил первые три эпизода пятого сезона сериала «Убийства в одном здании», и критики единодушны: проект продолжает держать планку. На Rotten Tomatoes у нового сезона 100% на основе 13 рецензий.

Уверенный старт пятой главы

Создатели Стив Мартин и Джон Хоффман нашли баланс между привычным юмором и свежим развитием сюжета.

Fandom Wire пишет:

«Новое повествовательное направление доказывает, что у создателей не закончились идеи».

Nerdspin подчёркивает, что сериал «по-прежнему остроумен и полон тайн», а каждый эпизод «работает как самостоятельная маленькая детективная история».

Критики хвалят сериал за юмор и новизну

Lady Geeks Media отмечают:

«Прошло пять сезонов, а герои по-прежнему покоряют».

Каждый эпизод сочетает лёгкий комедийный тон и глубокие эмоциональные акценты. The Daily Beast называет проект «лучом солнца в потоковом пространстве» и отмечает, что юмор сериала остаётся «уютным и тёплым», а приглашение новых звёзд делает его только ярче.

Тайны нового сезона

Сюжет пятой главы продолжает линию прошлого сезона: Мэйбл, Оливер и Чарльз расследуют убийство швейцара Лестера и параллельно ищут пропавшего мужа Софии Каччимелио.

В центре интриги — мафиози, богачи и скрытые связи влиятельных людей.

В актёрский состав вернулись Селена Гомес, Стив Мартин, Мартин Шорт и Мерил Стрип, а к ним присоединились Рене Зеллвегер, Кристоф Вальц, Логан Лерман и Майкл Сирил Крейтон.

Финал ещё впереди

Сезон завершится 28 октября 2025 года на десятом эпизоде. Для сравнения: первый сезон (2021) также получил 100% от критиков, но дальше показатели снижались: второй (2022) — 98%, третий (2023) — 96%, четвёртый (2024) — 93%. Пятая глава показывает, что сериал всё ещё в своей лучшей форме.

Также прочитайте: «Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране»: у нового фильма с Фениксом 6,7 на IMDb, зато отзывы восторженные

Фото: Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
