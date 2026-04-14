Этот хоррор уже называют самым жутким и омерзительным фильмом 2026 года: в прокате с 17 апреля

14 апреля 2026 16:11
Кадр из фильма «Мумия»

Критики пришли в ужас.

Новая хоррор-лента «Мумия», снятая режиссёром Ли Кронином, станет самой пугающей картиной года. В центре сюжета — история родителей, чья маленькая дочь бесследно исчезает.

Спустя восемь лет семья переживает шок: девочка неожиданно возвращается. Однако радость от воссоединения стремительно оборачивается настоящим кошмаром.

Мировая премьера фильма намечена на 17 апреля, однако после закрытых предварительных показов в Сети уже появились первые реакции зрителей и критиков. Эти ранние отзывы только подогревают интерес публики, суля любителям ужасов одни из самых жутких впечатлений в текущем году.

Некоторые обозреватели высказали мнение, что Ли Кронин вдохновлялся такими лентами, как «Верни её из мёртвых» и «Омен».

«Картина невероятно омерзительна и жутка», «Это самая страшная и отвратительная мумия, которую вы когда-либо видели на экране», «Вы не ждёте подобного от фильма про мумию. Приготовьтесь к чему-то ужасающему и мерзкому», — пишут зрители.

Лента Ли Кронина представляет собой перезапуск классической франшизы, но поданный в совершенно новом — мрачном, жестоком и бескомпромиссном — ключе. Судя по первым восторженным (и одновременно шокированным) рецензиям, создателям удалось удивить даже искушённую публику.

Светлана Левкина
