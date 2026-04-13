Один из самых страшных фильмов 2026 года: кому понравится «Полутон»

13 апреля 2026 11:21
Кадр из фильма «Полутон» (2025)

Зрители разделились на два лагеря. 

Канадский хоррор «Полутон» 2026 года долгое время оставался в тени, но внезапно заставил о себе говорить. На агрегаторе Rotten Tomatoes у картины 73% «свежести», а отдельные рецензенты и вовсе назвали её самым жутким фильмом ужасов за последнее время и даже настоящим шедевром жанра.

О чём сюжет

Действие выдержано в мрачной гамме, а в центре внимания — природа глубинных страхов. Ведущая популярного подкаста о сверхъестественном получает таинственные аудиозаписи, которые вскоре начинают её буквально преследовать. Постепенно она сталкивается со звуками, чьё существование, казалось бы, невозможно с научной точки зрения.

Кадр из фильма «Полутон» (2025)

Что пишут зрители

В Сети оставляют такие отзывы.

«Картина местами затянута и вряд ли понравится тем, кто ждёт постоянного экшена или классических скримеров. Но как психологический триллер — великолепна, держит в напряжении с первых минут и до финала».

«Создатели будто специально хотели запугать меня до смерти — и у них получилось», — признаётся другой комментатор.

Впрочем, не обошлось и без критики. Часть зрителей упрекает ленту в медленном темпе: мол, большую часть времени попросту скучно.

Однако защитники хоррора тут же возражают: фильм оценят прежде всего аудиалы — те, кто привык тонко воспринимать информацию на слух и ценит звуковой дизайн как главный инструмент воздействия.

Фото: Кадры из фильма «Полутон» (2025)
Светлана Левкина
