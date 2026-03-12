Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат»

12 марта 2026 14:15
В Сети разочарованы картиной.

Канал НТВ славится своими крепкими детективами, но далеко не каждый проект способен повторить успех легендарного «Первого отдела». Вот и работа 2025 года под названием «Вторая семья» получила самое что ни на есть золотое время в сетке вещания. Именно в этот прайм-слот обычно ставят проверенные хиты вроде «Невского», рассчитывая на высокие рейтинги и благодарного зрителя.

Однако чуда не случилось. «Вторая семья» не то что не дотянула до уровня предшественников, а скорее разочаровала публику. Зрители, привыкшие к качественным сценариям, нашли в новом сериале уйму поводов для критики, и особенно много вопросов возникло именно к сюжетным ходам и исполнителям главных ролей.

Сюжет сериала

Главная героиня сериала Ольга Крапивина носит в себе страшный опыт, который не отпускает ее много лет. Когда-то она провела полгода в заложниках у маньяка и родила от него ребенка, и с тех пор жизнь разделилась на до и после.

Спустя четырнадцать лет женщина все еще пытается справиться с последствиями: бессонница не дает спать по ночам, панические атаки накрывают в самый неподходящий момент, а построить нормальные личные отношения никак не получается.

По службе Ольгу ждет новый поворот. Бывший возлюбленный, который заодно приходится ей начальником, отправляет следователя в родной город расследовать серию дерзких ограблений, которые устроила загадочная банда.

На самом деле это просто месть за разрыв, замаскированная под служебное задание. Вот только Крапивиной предстоит не просто встретиться лицом к лицу с прошлым, но и выяснить, что эти преступления имеют к ее личной трагедии гораздо более прямое отношение, чем можно было предположить.

Отзывы

Карина Андоленко и Антон Батырев получили главные роли в этом проекте, но их актерские работы устроили далеко не всех зрителей. Кто-то посчитал, что игра не дотягивает до нужного уровня, а кому-то просто не зашли экранные образы.

Не меньше вопросов возникло и к людям, писавшим сценарий. Зрители явно ожидали более продуманных диалогов и логичных поворотов, а получили то, что их разочаровало и даже напомнило о плагиате.

«Сюжет интересный. Игра актеров — дно. И по мне слегка затянут, 4 серии бы хватило», «Потраченное время. Посредственный сериал с неубедительной игрой главных персонажей», «Чушь собачья, актеры отстой, завязка с личной драмой содрана с "Хрустального" и "Трассы"», «Все как в "Трассе", налицо плагиат» — пишут в Сети.

Светлана Левкина
