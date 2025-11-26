Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот хит Netflix сейчас смотрят в 58 странах: взорвал топы простым сюжетом и духом Рождества

Этот хит Netflix сейчас смотрят в 58 странах: взорвал топы простым сюжетом и духом Рождества

26 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Проблемы с шампанским»

От мелодрамы не ждали ничего особенного — и зря.

Netflix уже погрузился в рождественскую атмосферу, и в топах сервиса неожиданно появился фильм «Проблемы с шампанским». Эта романтическая комедия всего за несколько дней превратилась в мировой хит, захватив первые строчки рейтингов в 58 странах. От США до Австралии — зрители смотрят ленту, подтверждая её неожиданный успех.

Сюжет фильма «Проблемы с шампанским»

Американка Сидни Прайс приезжает во Францию с деловой миссией — приобрести знаменитую винодельню. Но вместо переговоров её ждёт неожиданное приключение: роман с обаятельным Анри, который оказывается наследником семейного бизнеса. Деловой визит превращается в захватывающее свидание.

Кадр из фильма «Проблемы с шампанским»

«Проблемы с шампанским» на Netflix

«Проблемы с шампанским» стартовали на Netflix 19 ноября и всего за неделю покорили мировые рейтинги. Ромком возглавил топы просмотров в 58 странах, подтвердив статус платформы как «короля лёгкого жанра». Сервис умышленно выпустил фильм за месяц до рождественских праздников.

«Потрясающие виды Парижа и окрестностей, хорошая актёрская игра, местами забавно», «Перед Новым Годом обычно хочется смотреть добрые рождественские фильмы про любовь с хорошим концом. Этот фильм как раз такой», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новый сериал от Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Проблемы с шампанским» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна Читать дальше 26 ноября 2025
Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара» Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара» Читать дальше 25 ноября 2025
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов «Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов Читать дальше 27 ноября 2025
Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец» Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец» Читать дальше 26 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3» Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3» Читать дальше 26 ноября 2025
5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо 5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо Читать дальше 26 ноября 2025
Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина Читать дальше 26 ноября 2025
3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество 3 премьеры на Netflix, которые нельзя пропустить: «Очень странные дела 5», тайваньский претендент на «Оскар» и ограбление в Рождество Читать дальше 26 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше