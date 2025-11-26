Этот хит Netflix сейчас смотрят в 58 странах: взорвал топы простым сюжетом и духом Рождества

От мелодрамы не ждали ничего особенного — и зря.

Netflix уже погрузился в рождественскую атмосферу, и в топах сервиса неожиданно появился фильм «Проблемы с шампанским». Эта романтическая комедия всего за несколько дней превратилась в мировой хит, захватив первые строчки рейтингов в 58 странах. От США до Австралии — зрители смотрят ленту, подтверждая её неожиданный успех.

Сюжет фильма «Проблемы с шампанским»

Американка Сидни Прайс приезжает во Францию с деловой миссией — приобрести знаменитую винодельню. Но вместо переговоров её ждёт неожиданное приключение: роман с обаятельным Анри, который оказывается наследником семейного бизнеса. Деловой визит превращается в захватывающее свидание.

«Проблемы с шампанским» на Netflix

«Проблемы с шампанским» стартовали на Netflix 19 ноября и всего за неделю покорили мировые рейтинги. Ромком возглавил топы просмотров в 58 странах, подтвердив статус платформы как «короля лёгкого жанра». Сервис умышленно выпустил фильм за месяц до рождественских праздников.

«Потрясающие виды Парижа и окрестностей, хорошая актёрская игра, местами забавно», «Перед Новым Годом обычно хочется смотреть добрые рождественские фильмы про любовь с хорошим концом. Этот фильм как раз такой», — пишут в Сети.

