После финала «Наследников» у зрителей долго не было очевидной замены — проекта, который так же увлекал бы семейными разборками, борьбой за влияние и закулисными играми богатых людей. Теперь Netflix, похоже, нашёл проект, способный закрыть эту нишу.

Новый фильм «Чернила» уже привлёк внимание зрителей и критиков, а его герои не уступают семье Роев в умении превращать деньги, власть и родственные связи в оружие друг против друга.

Сюжет

Руперт Мёрдок приобретает британскую газету The Sun и предлагает возглавить редакцию Ларри Лэмбу — человеку с жёсткими принципами и ярким характером. Вместе они решают отказаться от привычной подачи новостей и сделать газету более резкой и провокационной: использовать броские заголовки, громкие истории и темы, которые гарантированно привлекут внимание читателей.

Новый подход быстро меняет положение The Sun на рынке и приводит к острой борьбе с конкурентом The Mirror. Постепенно подобный стиль становится основой британской таблоидной прессы. На этом фоне фильм рассказывает не только о двух амбициозных руководителях, но и о том, как менялась журналистика и складывалась будущая медиакомпания Мёрдока.

Детали

Дэнни Бойл давно зарекомендовал себя как один из лучших режиссёров своего поколения и, похоже, не собирается останавливаться. За более чем 40 лет карьеры он подарил зрителям немало выдающихся фильмов, среди которых «Миллионер из трущоб», «На игле» и, конечно, франшиза «28 дней спустя».

Режиссёрская карьера Бойла началась в театре, и в этом году он решил вернуться к своим истокам. Постановщик снял «Чернила» — историческую драму о становлении медиамагната Руперта Мёрдока. Бойл впервые увидел одноименную пьесу в 2017 году и сразу понял, что её история отлично подойдет для большого экрана.

Премьера фильма «Чернила» состоится на Венецианском кинофестивале 2 сентября этого года. В некоторых кинотеатрах картина начнёт показываться 11 декабря 2026 года, а 8 января 2027 года выйдет на Netflix. И точно сотрет впечатления от «Наследников».

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