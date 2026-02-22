Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу

Меню
22 февраля 2026 08:00
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

У ленты «Отряд самоубийц» сложилась необычная судьба.

Бывает, что кинокартина с треском проваливается в мировом прокате, но совершенно неожиданно обретает бешеную популярность в какой-то одной стране. Словно срабатывает невидимый механизм, который заставляет зрителей в конкретном месте полюбить фильм всей душой, тогда как в остальном мире он остается незамеченным.

Именно такая история приключилась с одним довольно известным блокбастером.

«Отряд самоубийц» в прокате

Вышедший в 2016 году «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра оставил после себя очень неоднозначное впечатление. Профессиональные критики разнесли фильм в пух и прах, а вот обычные зрители отнеслись к нему гораздо мягче. При скромных 5,9 балла на IMDb картина умудрилась собрать в прокате 746 миллионов долларов, хотя студия потратила на производство 175 миллионов. Но в Америке этот проект до сих пор считают крупнейшим провалом DC.

Эксперты объясняют такую реакцию странной структурой фильма. После многочисленных монтажных переделок получилось нечто раздвоенное: первый час напоминает стильный динамичный клип под заводные хиты, а второй превращается в медленный, мрачный и тягучий экшен, который разворачивается глубокой ночью.

Две эти половинки сшиты настолько неуклюже, что картина буквально рассыпается на отдельные сцены, которые можно переставлять местами почти без потери смысла. В фильме огромное количество лишних эпизодов, первая половина при всей своей бодрости ужасно перегружена, но эта перегруженность ни к чему не ведет — событий в кадре полно, а толком ничего не происходит.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

«Отряд самоубийц» в России

Если в Америке «Отряд самоубийц» ругали за бессвязный монтаж и откровенно хромающий сценарий, то в России у фильма сложилась совсем иная судьба. Здесь картина не просто нашла своего зрителя, а превратилась в настоящий культовый феномен.

Лента неделями держалась в лидерах проката, а образ Харли Квинн и вовсе приобрел невероятную популярность. Костюмы, цитаты и разнообразный мерч с героиней разлетались на ура, сделав персонажа одной из самых узнаваемых поп-икон середины 2010-х.

Фото: Кадры из фильма «Отряд самоубийц» (2016)
