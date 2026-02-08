Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот аниме от Studio Ghibli незаслуженно игнорируют среди других хитов: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes

Этот аниме от Studio Ghibli незаслуженно игнорируют среди других хитов: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes

8 февраля 2026 17:00
Кадр из фильма «Еще вчера»

О нем не говорят так, как о «Тороро» и других работах Миядзаки.

Когда зрители слышат название Studio Ghibli, чаще всего на ум приходят волшебные миры и фантастические приключения. Однако аниме «Еще вчера» выбирает совсем другой тон — тихий, вдумчивый и удивительно жизненный.

Сюжет аниме «Еще вчера»

В центре истории — 27-летняя Таэко, уставшая от городской суеты. Она отправляется в деревню помогать родственникам со сбором урожая и неожиданно начинает вспоминать себя десятилетней: школьные переживания, строгого отца и мечты, на которые когда-то не решилась.

Поездка превращается в эмоциональное путешествие внутрь себя — редкий случай для анимации, которая обычно рассказывает о взрослении глазами ребёнка.

Взросление, о котором редко говорят

Фильм показывает важную и немного болезненную мысль: многие взрослые живут так, как от них ожидают, а не так, как мечтали в детстве.

Таэко постепенно осознаёт, что когда-то отказалась от своих желаний ради «правильного» будущего. Эти воспоминания помогают ей понять, почему сегодняшняя жизнь кажется чужой.

Почему у фильма идеальный рейтинг

Не случайно у «Еще вчера» 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. В нём есть всё, за что зрители любят Studio Ghibli: внимание к деталям, искренность и глубокая эмоциональность.

Но главное — фильм говорит со взрослой аудиторией. Он не стремится удивлять сюжетными поворотами, а осторожно подводит к простой мысли: никогда не поздно изменить свою жизнь.

«Еще вчера» часто остаётся в тени более громких проектов студии, но именно его камерность делает просмотр особенно личным. Это не сказка о чудесах — это история о каждом из нас.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Еще вчера»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги Читать дальше 9 февраля 2026
Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого» Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого» Читать дальше 9 февраля 2026
Эти 3 хита все считали достоянием СССР, а они оказались плагиатом с Запада: на списывании попались даже Рязанов и Гайдай Эти 3 хита все считали достоянием СССР, а они оказались плагиатом с Запада: на списывании попались даже Рязанов и Гайдай Читать дальше 9 февраля 2026
Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле Читать дальше 9 февраля 2026
Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+ Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+ Читать дальше 8 февраля 2026
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики Читать дальше 8 февраля 2026
Агата Кристи — уже давно не эталон: этот детектив стал настолько популярным, что его читают на 80+ языках Агата Кристи — уже давно не эталон: этот детектив стал настолько популярным, что его читают на 80+ языках Читать дальше 8 февраля 2026
Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки Угадайте — это советский хоррор или экранизация Кинга? Только от картинок в тесте побегут мурашки Читать дальше 8 февраля 2026
Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше