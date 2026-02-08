Этот аниме от Studio Ghibli незаслуженно игнорируют среди других хитов: а ведь у него 100% на Rotten Tomatoes

О нем не говорят так, как о «Тороро» и других работах Миядзаки.

Когда зрители слышат название Studio Ghibli, чаще всего на ум приходят волшебные миры и фантастические приключения. Однако аниме «Еще вчера» выбирает совсем другой тон — тихий, вдумчивый и удивительно жизненный.

Сюжет аниме «Еще вчера»

В центре истории — 27-летняя Таэко, уставшая от городской суеты. Она отправляется в деревню помогать родственникам со сбором урожая и неожиданно начинает вспоминать себя десятилетней: школьные переживания, строгого отца и мечты, на которые когда-то не решилась.

Поездка превращается в эмоциональное путешествие внутрь себя — редкий случай для анимации, которая обычно рассказывает о взрослении глазами ребёнка.

Взросление, о котором редко говорят

Фильм показывает важную и немного болезненную мысль: многие взрослые живут так, как от них ожидают, а не так, как мечтали в детстве.

Таэко постепенно осознаёт, что когда-то отказалась от своих желаний ради «правильного» будущего. Эти воспоминания помогают ей понять, почему сегодняшняя жизнь кажется чужой.

Почему у фильма идеальный рейтинг

Не случайно у «Еще вчера» 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. В нём есть всё, за что зрители любят Studio Ghibli: внимание к деталям, искренность и глубокая эмоциональность.

Но главное — фильм говорит со взрослой аудиторией. Он не стремится удивлять сюжетными поворотами, а осторожно подводит к простой мысли: никогда не поздно изменить свою жизнь.

«Еще вчера» часто остаётся в тени более громких проектов студии, но именно его камерность делает просмотр особенно личным. Это не сказка о чудесах — это история о каждом из нас.

