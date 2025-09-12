«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

На экране всё выглядит мрачно, таинственно и напряжённо — но за кадром у актёров «Уэнсдэй» своя маленькая вселенная смеха, дружбы и тёплых моментов.

Эмма Майерс, сыгравшая очаровательную оборотницу Энид, поделилась серией снимков со съёмочной площадки, и фанаты сериала тут же завалили соцсети восторженными комментариями.

Тут и Тайлер, который в сериале пугает своей тёмной стороной, а на фото выглядит как самый милый парень на свете. Вот и дочь Мартиши — наша загадочная Уэнсдей — впервые попалась с настоящей улыбкой, а рядом довольная до невозможности Невидимка, которая обычно плачет, что ее не замечает Уэнсдей.

В кадрах нет постановочности, только настоящие эмоции и энергия команды, которая создала один из самых любимых сериалов последних лет. И хотя сюжет «Уэнсдей» часто держит зрителей в напряжении, за кулисами царит совершенно другая атмосфера — лёгкая, теплая, почти семейная. Именно в этом и есть магия таких кадров: они напоминают, что даже в самых мрачных историях создают сказку живые, очень настоящие люди.

«Это просто восторг! Пищу от счастья!», — пишут фанаты и подобных комментариев там тысячи.

Поклонники уже не скрывают волнения: после финала второго сезона все ждут третью главу с ещё большим нетерпением. Снимки со съёмок — как маленькие подсказки о том, что любимая история продолжается.

