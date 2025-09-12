Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

«Просто восторг! Пищу от счастья!»: обнародовано закулисье съемок сериала «Уэнсдэй» — главная героиня все-таки улыбается

12 сентября 2025 07:29
Эмма Майерс

Фото живые и эмоциональные.

На экране всё выглядит мрачно, таинственно и напряжённо — но за кадром у актёров «Уэнсдэй» своя маленькая вселенная смеха, дружбы и тёплых моментов.

Эмма Майерс, сыгравшая очаровательную оборотницу Энид, поделилась серией снимков со съёмочной площадки, и фанаты сериала тут же завалили соцсети восторженными комментариями.

Тут и Тайлер, который в сериале пугает своей тёмной стороной, а на фото выглядит как самый милый парень на свете. Вот и дочь Мартиши — наша загадочная Уэнсдей — впервые попалась с настоящей улыбкой, а рядом довольная до невозможности Невидимка, которая обычно плачет, что ее не замечает Уэнсдей.

В кадрах нет постановочности, только настоящие эмоции и энергия команды, которая создала один из самых любимых сериалов последних лет. И хотя сюжет «Уэнсдей» часто держит зрителей в напряжении, за кулисами царит совершенно другая атмосфера — лёгкая, теплая, почти семейная. Именно в этом и есть магия таких кадров: они напоминают, что даже в самых мрачных историях создают сказку живые, очень настоящие люди.

«Это просто восторг! Пищу от счастья!», — пишут фанаты и подобных комментариев там тысячи.

Поклонники уже не скрывают волнения: после финала второго сезона все ждут третью главу с ещё большим нетерпением. Снимки со съёмок — как маленькие подсказки о том, что любимая история продолжается.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что ждет Тайлера и Уэнсдэй в 3 сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдей»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 % Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 % Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет Читать дальше 26 сентября 2025
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Читать дальше 26 сентября 2025
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше