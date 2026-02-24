«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей

Почему триквел с Биковичем и Прилучным может снова взорвать прокат.

Третий «Холоп» выйдет в прокат 11 июня 2026 года, и уже сейчас главный вопрос — повторит ли он кассовый феномен первых двух частей. Напомним, оригинал 2019 года собрал более 3 млрд рублей, а «Холоп 2» в начале 2024-го превзошёл предшественника и даже обошёл «Аватар» по сборам в России.

В эксклюзивной беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков оценил перспективы триквела.

Бикович никуда не уходит

Критик уверен: фундамент франшизы остаётся прежним — это Милош Бикович и эволюция его героя.

«Никуда Бикович из этой истории не девается. В первом фильме он был персонажем, которого исправляли, а во втором уже оказался среди тех, кто инициировал и влиял на ситуацию с исправлением героини Аглаи Тарасовой. Я так понимаю, что по сюжету теперь он сам инициирует это агентство по исправлению, и поэтому появление у него в качестве персонажей настоящего мажора Павла Прилучного и Кристины Асмус — это усиление актерского состава, плюс мы имеем дело уже с семьей».

По словам Голубчикова, логика развития героя сохранена, а расширение каста работает на масштаб.

От «страны» к семье

Во второй части звучала идея идти дальше — перевоспитывать не одного человека, а мыслить шире.

«Если вспомнить, в конце второго фильма речь шла о том, что необходимо двигаться дальше и не исправлять одного человека, а, возможно, заняться страной глобально. По-моему, так это было, но решили ограничиться семьей».

В третьем фильме действие перенесут в эпоху Петра I — с верфями, морскими авантюрами и дворцом султана. Под эксперимент попадёт пара на грани развода, а инициаторами станут их дети.

Миллиарды — реальны?

Отвечая на главный вопрос о сборах, критик делает ставку на актёрский ансамбль и понятную идею.

«Бикович востребованный актер, все остальные тоже. Это ансамблевое кино, а Павел Прилучный — один из самых снимающихся актеров на сегодняшний день. Они с Петровым где-то поровну, плюс-минус один-два проекта. По крайней мере, так было еще полгода назад, не знаю, как сейчас. Поэтому мне кажется, что это прекрасное расширение каста, и сама по себе идея перевоспитания слишком мажористых мажоров, которым нужно осознать себя как ячейка общества, а не жить для удовлетворения собственных амбиций, — клевая идея».

С учётом кассовой истории франшизы и узнаваемых имён шансы на новые миллиарды выглядят вполне реальными.