Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей

«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей

24 февраля 2026 11:50
Кадр из фильма «Холоп 3»

Почему триквел с Биковичем и Прилучным может снова взорвать прокат.

Третий «Холоп» выйдет в прокат 11 июня 2026 года, и уже сейчас главный вопрос — повторит ли он кассовый феномен первых двух частей. Напомним, оригинал 2019 года собрал более 3 млрд рублей, а «Холоп 2» в начале 2024-го превзошёл предшественника и даже обошёл «Аватар» по сборам в России.

В эксклюзивной беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «FILMZ.RU: настоящее кино» Александр Голубчиков оценил перспективы триквела.

Бикович никуда не уходит

Критик уверен: фундамент франшизы остаётся прежним — это Милош Бикович и эволюция его героя.

«Никуда Бикович из этой истории не девается. В первом фильме он был персонажем, которого исправляли, а во втором уже оказался среди тех, кто инициировал и влиял на ситуацию с исправлением героини Аглаи Тарасовой. Я так понимаю, что по сюжету теперь он сам инициирует это агентство по исправлению, и поэтому появление у него в качестве персонажей настоящего мажора Павла Прилучного и Кристины Асмус — это усиление актерского состава, плюс мы имеем дело уже с семьей».

По словам Голубчикова, логика развития героя сохранена, а расширение каста работает на масштаб.

От «страны» к семье

Во второй части звучала идея идти дальше — перевоспитывать не одного человека, а мыслить шире.

«Если вспомнить, в конце второго фильма речь шла о том, что необходимо двигаться дальше и не исправлять одного человека, а, возможно, заняться страной глобально. По-моему, так это было, но решили ограничиться семьей».

В третьем фильме действие перенесут в эпоху Петра I — с верфями, морскими авантюрами и дворцом султана. Под эксперимент попадёт пара на грани развода, а инициаторами станут их дети.

Миллиарды — реальны?

Отвечая на главный вопрос о сборах, критик делает ставку на актёрский ансамбль и понятную идею.

«Бикович востребованный актер, все остальные тоже. Это ансамблевое кино, а Павел Прилучный — один из самых снимающихся актеров на сегодняшний день. Они с Петровым где-то поровну, плюс-минус один-два проекта. По крайней мере, так было еще полгода назад, не знаю, как сейчас. Поэтому мне кажется, что это прекрасное расширение каста, и сама по себе идея перевоспитания слишком мажористых мажоров, которым нужно осознать себя как ячейка общества, а не жить для удовлетворения собственных амбиций, — клевая идея».

С учётом кассовой истории франшизы и узнаваемых имён шансы на новые миллиарды выглядят вполне реальными.

Фото: Кадр из фильма «Холоп 3»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2» Еще больший успех или разочарование для зрителей? Кинокритик предсказал, что ждет «Слово пацана 2» Читать дальше 22 февраля 2026
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного» Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного» Читать дальше 25 февраля 2026
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Читать дальше 25 февраля 2026
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Читать дальше 25 февраля 2026
Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон Читать дальше 25 февраля 2026
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Читать дальше 25 февраля 2026
Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Читать дальше 25 февраля 2026
И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше