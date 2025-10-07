Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»

Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»

7 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Крушащая машина»

Спортсмену пришлось вскоре завершить карьеру.

Новая лента «Крушащая машина» рассказывает вдохновляющую реальную историю Марка Керра, одного из первых спортсменов в области смешанных боевых искусств в 1990-х и начале 2000-х годов. Картина показала его ранний взлет к успеху в спорте, несмотря на все потрясения в личной жизни и зависимости.

Но история фактически обрывается на поражении бойца в 2000 году. Рассказываем, что было с Керром дальше.

Сюжет фильма «Крушащая машина»

Лента погружает в историю Марка Керра — бойца, чья мощь на ринге казалась неукротимой. Его сокрушительная манера вести бой не просто принесла ему титулы в легендарных турнирах UFC и Pride, а превратила в живую легенду, заработавшую грозное прозвище «Крушащая машина».

Но за ослепительными победами скрывалась иная, невидимая зрителям битва. Керр в одиночку сражался с внутренними демонами — глухой депрессией и растущей зависимостью от обезболивающих. Каждая новая травма заставляла его искать спасения в таблетках.

Его отношения с возлюбленной Доун, вместо того чтобы стать опорой, превратились в источник постоянного напряжения. Эмоциональные бури и провокации с её стороны усугубляли и без того тяжёлый период в жизни спортсмена.

Кадр из фильма «Крушащая машина»

Дальнейшая судьба Марка Керра

После поражения профессиональная карьера Керра развивалась проблемно. Ему понадобилась помощь врачей после полученных травм, но уже через четыре месяца он вернулся в спорт. И неудачно — поражение на очередной встрече с Игорем Вовчанчиным.

Затем — неудача в матче с Хитом Херрингом и пауза в карьере. В 2004 году Керр вернулся ради боя с Ёсихисой Ямамото и проиграл его за 40 секунд. После ряда следующих поражений он был вынужден завершить карьеру бойца.

В 2000 году он женился на своей девушке Доун Стейплз, у них родился сын. В 2015 году брак распался, но супруги остались в хороших отношениях.

В ленте показывали, как Керр сражается со своей зависимостью от обезболивающих. Злоупотребление опиоидами распространено в мире профессиональных бойцов. Сейчас экс-спортсмен говорит, что «трезв» уже много лет.

Но проблемы со здоровьем у него все же есть. Керр страдает от периферической нейропатии, повреждения нервов, вызванного многочисленными травмами. Это ставит крест на любых слухах о его возвращении в мир боев.

Тем не менее, он активно принимал участие в разработке картины «Крушащая машина» и даже присутствовал на некоторых премьерах в Европе.

Кадр из фильма «Крушащая машина»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 крутых экшн-сериала на Prime Video.

Фото: Кадры из фильма «Крушащая машина» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой» Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой» Читать дальше 7 октября 2025
Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия Читать дальше 7 октября 2025
Из Гонконга в кадре только актеры: где снимали «Доспехи Бога»? Из Гонконга в кадре только актеры: где снимали «Доспехи Бога»? Читать дальше 7 октября 2025
Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали Читать дальше 7 октября 2025
Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе Читать дальше 7 октября 2025
Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ Читать дальше 7 октября 2025
Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате Лучший фильм Бэя за 25 лет, на который никто не пошел в кино: почему «Скорая» провалилась в прокате Читать дальше 7 октября 2025
Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе» Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе» Читать дальше 7 октября 2025
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов «Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше