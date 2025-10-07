Это поражение было не последним: что случилось с Марком Керром после титров «Крушащей машины»

Новая лента «Крушащая машина» рассказывает вдохновляющую реальную историю Марка Керра, одного из первых спортсменов в области смешанных боевых искусств в 1990-х и начале 2000-х годов. Картина показала его ранний взлет к успеху в спорте, несмотря на все потрясения в личной жизни и зависимости.

Но история фактически обрывается на поражении бойца в 2000 году. Рассказываем, что было с Керром дальше.

Сюжет фильма «Крушащая машина»

Лента погружает в историю Марка Керра — бойца, чья мощь на ринге казалась неукротимой. Его сокрушительная манера вести бой не просто принесла ему титулы в легендарных турнирах UFC и Pride, а превратила в живую легенду, заработавшую грозное прозвище «Крушащая машина».

Но за ослепительными победами скрывалась иная, невидимая зрителям битва. Керр в одиночку сражался с внутренними демонами — глухой депрессией и растущей зависимостью от обезболивающих. Каждая новая травма заставляла его искать спасения в таблетках.

Его отношения с возлюбленной Доун, вместо того чтобы стать опорой, превратились в источник постоянного напряжения. Эмоциональные бури и провокации с её стороны усугубляли и без того тяжёлый период в жизни спортсмена.

Дальнейшая судьба Марка Керра

После поражения профессиональная карьера Керра развивалась проблемно. Ему понадобилась помощь врачей после полученных травм, но уже через четыре месяца он вернулся в спорт. И неудачно — поражение на очередной встрече с Игорем Вовчанчиным.

Затем — неудача в матче с Хитом Херрингом и пауза в карьере. В 2004 году Керр вернулся ради боя с Ёсихисой Ямамото и проиграл его за 40 секунд. После ряда следующих поражений он был вынужден завершить карьеру бойца.

В 2000 году он женился на своей девушке Доун Стейплз, у них родился сын. В 2015 году брак распался, но супруги остались в хороших отношениях.

В ленте показывали, как Керр сражается со своей зависимостью от обезболивающих. Злоупотребление опиоидами распространено в мире профессиональных бойцов. Сейчас экс-спортсмен говорит, что «трезв» уже много лет.

Но проблемы со здоровьем у него все же есть. Керр страдает от периферической нейропатии, повреждения нервов, вызванного многочисленными травмами. Это ставит крест на любых слухах о его возвращении в мир боев.

Тем не менее, он активно принимал участие в разработке картины «Крушащая машина» и даже присутствовал на некоторых премьерах в Европе.

