«Это мы уже смотрели»: новый мультфильм «Три кота» оставил зрителей в недоумении — а что это вообще было?

15 декабря 2025 10:50
Кадр из фильма «Три кота»

Некоторые даже уходили из кинотеатра посреди сеанса.

Новый мульт «Три кота. Путешествие во времени» должен был стать праздничным подарком к 10-летию франшизы. На афише — красочный постер, в трейлере — аккуратно смонтированные кадры с намёком на большое приключение.

Но в кинозалах зрителей ждал сюрприз куда менее радостный. Вместо полнометражного фильма детям показали нарезку коротких эпизодов, знакомых по обычному телевидению. И настроение праздничной премьеры мгновенно сменилось растерянностью.

«Мы просто сидели и не понимали, на какой мульт пришли»

Практически все отзывы сходятся в одном: ожидания и реальность не пересеклись даже на хвост котёнка. Родители рассказывают, что первые двадцать минут они пытались понять, не ошиблись ли залом, — на экране шли обычные короткие серии, которые дети давно видели дома. Некоторые малыши уже в первые минуты начинали шептать родителям:

«Это мы уже смотрели»

Именно это ощущение обмана стало главным разочарованием премьерного уикенда. По словам зрителей, рекламная кампания уверяла их в полноценном фильме, а на деле получилось что-то вроде телевизионной подборки.

Когда даже дети возмущаются

Кадр из фильма «Три кота»

Самый болезненный момент для многих — реакция маленьких зрителей. Малыши сидели в зале с простым, но точным вопросом: «А когда начнётся то самое путешествие?» Многие рассказывают, что настоящая «новая серия» началась лишь под конец, и дети почти хором выдохнули: «Наконец-то!»

Но длительность финального эпизода оказалась настолько короткой, что радость быстро сменилась разочарованием — мульт завершился, едва успев начаться. Для семьи, купившей билеты в надежде на полноценный киносеанс, это было особенно болезненно.

Родители говорят прямо: формат нужно было честно объявлять

Главный упрёк создателям — не сам факт короткого спецвыпуска, а отсутствие прозрачности. Зрители уверены: если бы честно сказали, что это сборник старых серий с бонусным эпизодом, вопросов бы не было. Но под видом кинотеатральной премьеры показывать обычные короткометражки — жест, который многие называют нечестным.

Особенно обидно, что речь идёт о детском проекте, вокруг которого всегда была добрая, семейная атмосфера. И родители, и дети шли на «Три кота» за уютным предновогодним настроением — а получили, по их словам, ощущение пустой траты времени и денег.

Итог: громкое имя франшизы не спасло ситуацию

Кажется, в этот раз продюсеры недооценили собственную аудиторию. Люди, которые годами приводили детей на «Трёх котов», оказались самыми строгими критиками — именно потому, что любят этот мульт и ждали от юбилейного выпуска чего-то особенного. А получили неприятный осадок — и массу вопросов к создателям.

Ранее мы писали: 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще.

Фото: Кадр из фильма «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
