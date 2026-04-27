Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы

27 апреля 2026 17:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сценаристы сжалились над яркой злодейкой.  

В ту пору, когда Махидевран была главной фавориткой Сулеймана, она могла строить планы на спокойное и обеспеченное будущее. Тем более что эта женщина родила повелителю долгожданного наследника престола.

Однако появление при дворе рыжеволосой пленницы Александры перечеркнуло все её надежды. Обида подтолкнула её к поистине жестоким выходкам. Именно эти злодеяния легли в основу нескольких сюжетных линий популярного сериала.

Редко кто задумывался о том, что любую другую невольницу за подобное поведение казнили бы на месте. Но султан проявлял удивительное снисхождение к матери своего первенца.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Вспомним хотя бы сцену, когда брюнетка самовольно явилась к падишаху на ночь, хотя это обязана была сделать совсем другая девушка. За такой проступок любую другую изгнали бы из гарема навечно.

Более того, именно по приказу Махидевран в пищу Хюррем добавляли яд. А ведь к тому моменту любимица султана уже носила под сердцем шехзаде Мехмета. Ей удалось выжить лишь благодаря простой случайности.

Примечательно, что на протяжении множества эпизодов зрители так и не увидели заслуженной расплаты для этой героини. Похоже, создатели сериала намеренно подчёркивали исключительное положение Махидевран в султанском дворце.

Кадр из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
