Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»

Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»

13 января 2026 09:00
«Марти Великолепный»

Главная роль Тимоти Шаламе в новом фильме неожиданно оказалась для артиста личной.

Фильм «Марти Великолепный» (2026) продолжает покорять критиков и зрителей по всему миру. На данный момент картина имеет 94% свежести на Rotten Tomatoes, что весьма впечатляюще для новинки.

В спортивном антибайопике Джоша Сэфди Тимоти Шаламе играет весьма честолюбивого героя. В интервью РБК Life актер признался: образ Марти Маузера для него не просто роль, а личная точка отсчета.

Когда играешь самого себя

Шаламе говорит об этом без лишнего кокетства.

«Марти — это абсолютный я до того, как стартовала моя карьера, я говорю это серьезно. Понимаю, он не самый симпатичный герой, но у него невероятная мотивация, когда речь заходит о достижении целей. И это его качество нас с ним объединяет», — признался актер.

Марти не принимает отказов и идет к цели напрямую — именно так, по словам Шаламе, он сам воспринимал профессию в самом начале пути, когда «нет» звучало в его адрес чаще всего.

«Марти Великолепный»

Амбиции как движущая сила

Шаламе не романтизирует своего персонажа. Он называет Марти неудобным, резким, порой неприятным, но при этом честным в своем стремлении стать лучшим.

Актер признался, что и для него амбиция — не порок, а инструмент выживания в индустрии, где на старте «ты сам — единственный, кто в тебя верит».

Вам будет интересно: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе

Фото: Кадр из фильма «Марти Великолепный»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе Читать дальше 10 января 2026
Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Читать дальше 12 января 2026
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч Читать дальше 11 января 2026
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей Читать дальше 11 января 2026
Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения» Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения» Читать дальше 10 января 2026
Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей Читать дальше 10 января 2026
Сериал «Резервация» со Шведовым и Янковским стартует со дня на день: дата выхода и расписание всех серий Сериал «Резервация» со Шведовым и Янковским стартует со дня на день: дата выхода и расписание всех серий Читать дальше 14 января 2026
После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно Читать дальше 14 января 2026
Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7 Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7 Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше