Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»

Фильм «Марти Великолепный» (2026) продолжает покорять критиков и зрителей по всему миру. На данный момент картина имеет 94% свежести на Rotten Tomatoes, что весьма впечатляюще для новинки.

В спортивном антибайопике Джоша Сэфди Тимоти Шаламе играет весьма честолюбивого героя. В интервью РБК Life актер признался: образ Марти Маузера для него не просто роль, а личная точка отсчета.

Когда играешь самого себя

Шаламе говорит об этом без лишнего кокетства.

«Марти — это абсолютный я до того, как стартовала моя карьера, я говорю это серьезно. Понимаю, он не самый симпатичный герой, но у него невероятная мотивация, когда речь заходит о достижении целей. И это его качество нас с ним объединяет», — признался актер.

Марти не принимает отказов и идет к цели напрямую — именно так, по словам Шаламе, он сам воспринимал профессию в самом начале пути, когда «нет» звучало в его адрес чаще всего.

Амбиции как движущая сила

Шаламе не романтизирует своего персонажа. Он называет Марти неудобным, резким, порой неприятным, но при этом честным в своем стремлении стать лучшим.

Актер признался, что и для него амбиция — не порок, а инструмент выживания в индустрии, где на старте «ты сам — единственный, кто в тебя верит».

Вам будет интересно: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе