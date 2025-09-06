Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

Голливуд часто действует по проверенному шаблону: стоит появиться по-настоящему свежей идее, как её тут же начинают тиражировать. Успешный фильм мгновенно запускает целую волну похожих проектов — сюжетов, образов и даже визуальных решений, но уже с другими актёрами и зачастую меньшим вдохновением.

В этой подборке — те самые кинокартины, которые не просто стали хитами, а породили целые жанровые тренды. Правда, ни один «клон» достичь их культового статуса не смог.

«Челюсти»

«Челюсти» Стивена Спилберга изменили механику Голливуда. История о гигантской акуле-убийце, терроризирующей курортный городок, стала эталоном саспенса и первым в истории настоящим летним блокбастером. После её выхода пляжи пустели, а студии бросились снимать десятки подражаний.

Фильм породил целую волну «животных-убийц»: от медведей-гризли и гигантских осьминогов до плотоядных пираний. Самый очевидный клон — итальянская «Последняя акула» — был даже запрещён к показу после иска Universal.

«Чужой»

Фильм «Чужой» Ридли Скотта не просто напугал аудиторию — он переосмыслил саму эстетику космического хоррора. Вместо привычных фантастических приключений зрители увидели мрачный, почти готический мир, где технологичное будущее столкнулось с первобытным ужасом.

Успех вызвал шквал подражаний: от «Галактики ужасов» до подводного «Левиафана». Но ни один из них не смог повторить магию оригинала — сочетание медленного напряжения, психологического надлома и визуала.

«Матрица»

«Матрица» братьев Вачовски стала культурным взрывом, который поменял всё — от визуального языка кино до моды на чёрные плащи и споров о природе реальности.

Фильм предложил не просто захватывающий сюжет, а целую философию сопротивления с революционными спецэффектами вроде боевых искусств на грани фантастики.

В кино герои массово начали носить солнцезащитные очки ночью, замедлять время в драках и рассуждать о иллюзорности мира. Фильмы вроде «Эквилибриума» или «Особо опасен» пытались повторить стиль, но чаще всего это выглядело как пародия.

Лишь немногие проекты, такие как «Начало» Кристофера Нолана, смогли не скопировать, а творчески переосмыслить наследие «Матрицы».

