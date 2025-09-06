Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»

6 сентября 2025 14:15
Кадр из фильма «Начало»

Ленты старались переосмыслить.

Голливуд часто действует по проверенному шаблону: стоит появиться по-настоящему свежей идее, как её тут же начинают тиражировать. Успешный фильм мгновенно запускает целую волну похожих проектов — сюжетов, образов и даже визуальных решений, но уже с другими актёрами и зачастую меньшим вдохновением.

В этой подборке — те самые кинокартины, которые не просто стали хитами, а породили целые жанровые тренды. Правда, ни один «клон» достичь их культового статуса не смог.

«Челюсти»

«Челюсти» Стивена Спилберга изменили механику Голливуда. История о гигантской акуле-убийце, терроризирующей курортный городок, стала эталоном саспенса и первым в истории настоящим летним блокбастером. После её выхода пляжи пустели, а студии бросились снимать десятки подражаний.

Фильм породил целую волну «животных-убийц»: от медведей-гризли и гигантских осьминогов до плотоядных пираний. Самый очевидный клон — итальянская «Последняя акула» — был даже запрещён к показу после иска Universal.

Кадр из фильма «Челюсти»

«Чужой»

Фильм «Чужой» Ридли Скотта не просто напугал аудиторию — он переосмыслил саму эстетику космического хоррора. Вместо привычных фантастических приключений зрители увидели мрачный, почти готический мир, где технологичное будущее столкнулось с первобытным ужасом.

Успех вызвал шквал подражаний: от «Галактики ужасов» до подводного «Левиафана». Но ни один из них не смог повторить магию оригинала — сочетание медленного напряжения, психологического надлома и визуала.

Кадр из фильма «Чужой»

«Матрица»

«Матрица» братьев Вачовски стала культурным взрывом, который поменял всё — от визуального языка кино до моды на чёрные плащи и споров о природе реальности.

Фильм предложил не просто захватывающий сюжет, а целую философию сопротивления с революционными спецэффектами вроде боевых искусств на грани фантастики.

В кино герои массово начали носить солнцезащитные очки ночью, замедлять время в драках и рассуждать о иллюзорности мира. Фильмы вроде «Эквилибриума» или «Особо опасен» пытались повторить стиль, но чаще всего это выглядело как пародия.

Лишь немногие проекты, такие как «Начало» Кристофера Нолана, смогли не скопировать, а творчески переосмыслить наследие «Матрицы».

Кадр из фильма «Матрица»

Ранее портал «Киноафиша» писал про три сериала, которые пытались скопировать «Игру престолов» и провалились.

Фото: Кадры из фильмов «Челюсти» (1975), «Чужой» (1979), «Матрица» (1999), «Начало» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше