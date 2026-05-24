Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать»

Фанаты называют «Дэдпула и Росомаху» главным триумфом Marvel, который вернул студии былую славу и кассовые сборы. Приключения наёмника Уэйда Уилсона всегда привлекали внимание — ведь это не просто экшен, а смесь дерзкого чёрного юмора и откровенной жестокости.

Но киноведы разглядели в этой истории неожиданные связи. Мало кто мог предположить, что безбашенный антигерой черпает вдохновение из архивов советского кинематографа, по крайней мере в первом фильме.

Киновед Всеволод Коршунов, детально изучивший все приключения «болтливого наёмника», выявил любопытный творческий мостик. В эфире подкаста «Крупным планом» он обратил внимание на культовый момент из первой ленты.

Когда Дэдпул, ломая четвёртую стену, обращается к залу с фразой «А что это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — это не просто авторская выдумка сценаристов.

Изначально подобный ход использовал легендарный советский режиссёр Элем Климов в своей комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Спустя годы этот приём был заимствован американским постановщиком Джоном Хьюзом для его хита «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Таким образом, Дэдпул, сам того не подозревая, цитирует не только американскую ленту, но и советскую киноклассику.

Но на этом культурные параллели не заканчиваются. Коршунов обнаружил в «Дэдпуле» куда более мрачный «поклон» в сторону творчества Климова.

В одной из сцен персонаж Райана Рейнольдса оказывается перед беспомощным младенцем, в котором узнаёт будущего фюрера. И циничный боец не способен совершить такое убийство.

По мнению Коршунова, этот момент очень напоминает кульминацию фильма «Иди и смотри». В финале той картины главный герой тоже не может выстрелить в фотографию маленького Гитлера, хотя и держит его в прицеле.