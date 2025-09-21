Эти новые детективные сериалы сводят зрителей с ума — вы точно залипнете

В 2025 году на экраны вышел целый ряд детективных сериалов, которые уже собрали внимание зрителей и неплохие рейтинги. В них есть всё: от британской классики до французских историй с мистическими нотками.
«Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025)
Французско-бельгийская драма рассказывает о девочке Эмме, которая пропала по пути в школу в 2020 году.
Спустя пять лет в сети появляется видео, созданное искусственным интеллектом, где Эмма упоминает детали, известные только похитителю.
Для начальницы полиции Жанны Ногаред это становится шансом возобновить расследование. Атмосфера гнетущая, а зрителя держат в напряжении до последнего кадра.
«Линли» (2025)
Британская экранизация романов Элизабет Джордж знакомит с детективом-аристократом Томасом Линли и его напарницей Барбарой Хейверс.
Он утончённый и сдержанный, она — прямая и резкая. Их союз не кажется идеальным, но именно противоположности помогают раскрывать запутанные дела.
IMDb оценивает сериал в 7,1, и это отличный старт для четырёхсерийного проекта.
«Мутные воды» (2025)
Французский триллер начинается с того, что капитан полиции Ноэми Шастен возвращается на службу после тяжёлого ранения.
Её отправляют в тихий городок, где, казалось бы, ничего не происходит. Но найденная в озере бочка с человеческими останками переворачивает представления о прошлом местных жителей.
Сериал балансирует между личной драмой героини и старым, мрачным делом.
«Задание» (2025)
Американский проект с высоким рейтингом IMDb 7,6 сочетает криминальную драму и остросюжетный детектив.
Агент ФБР Том Бренсис переживает кризис веры и личные трагедии, но вынужден расследовать серию налётов на притоны наркоторговцев.
Зритель сразу знает, кто стоит за преступлениями, но главная интрига — когда ФБР выйдет на след и чем закончится двойная игра.
«Снежное чувство Смиллы» (2025)
Экранизация романа Питера Хега переносит зрителей в Копенгаген 2040 года. Смилла Ясперсон расследует загадочную смерть мальчика, которого она знала.
Мир с дронами и тотальным контролем усиливает тревожную атмосферу. Несмотря на рейтинг IMDb 6,4, сериал заслуживает внимания благодаря сочетанию футуризма и детектива.
«Запутанная история Аманды Нокс» (2025)
Основанная на реальных событиях американская драма рассказывает о студентке, которую обвинили в убийстве соседки в Италии.
История показывает, как СМИ превращают личную трагедию в громкий скандал. Сериал из 8 серий уже вызвал бурные споры, хотя IMDb оценил его в 6,4.
|Сериал
|Страна
|Жанр
|IMDb
|Исчезновение на пути Святого Иакова
|Франция, Бельгия
|Драма, детектив
|7,6
|Линли
|Великобритания
|Детектив, драма
|7,1
|Мутные воды
|Франция
|Детектив, триллер
|7,1
|Задание
|США
|Криминал, детектив
|7,6
|Снежное чувство Смиллы
|Великобритания
|Детектив, триллер
|6,4
|Запутанная история Аманды Нокс
|США
|Драма, детектив
|6,4
Также прочитайте: Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%