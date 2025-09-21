Эти новые детективные сериалы сводят зрителей с ума — вы точно залипнете

Захватывающие сюжеты, громкие расследования и драмы, которые не оставят равнодушными.

В 2025 году на экраны вышел целый ряд детективных сериалов, которые уже собрали внимание зрителей и неплохие рейтинги. В них есть всё: от британской классики до французских историй с мистическими нотками.

«Исчезновение на пути Святого Иакова» (2025)

Французско-бельгийская драма рассказывает о девочке Эмме, которая пропала по пути в школу в 2020 году.

Спустя пять лет в сети появляется видео, созданное искусственным интеллектом, где Эмма упоминает детали, известные только похитителю.

Для начальницы полиции Жанны Ногаред это становится шансом возобновить расследование. Атмосфера гнетущая, а зрителя держат в напряжении до последнего кадра.

«Линли» (2025)

Британская экранизация романов Элизабет Джордж знакомит с детективом-аристократом Томасом Линли и его напарницей Барбарой Хейверс.

Он утончённый и сдержанный, она — прямая и резкая. Их союз не кажется идеальным, но именно противоположности помогают раскрывать запутанные дела.

IMDb оценивает сериал в 7,1, и это отличный старт для четырёхсерийного проекта.

«Мутные воды» (2025)

Французский триллер начинается с того, что капитан полиции Ноэми Шастен возвращается на службу после тяжёлого ранения.

Её отправляют в тихий городок, где, казалось бы, ничего не происходит. Но найденная в озере бочка с человеческими останками переворачивает представления о прошлом местных жителей.

Сериал балансирует между личной драмой героини и старым, мрачным делом.

«Задание» (2025)

Американский проект с высоким рейтингом IMDb 7,6 сочетает криминальную драму и остросюжетный детектив.

Агент ФБР Том Бренсис переживает кризис веры и личные трагедии, но вынужден расследовать серию налётов на притоны наркоторговцев.

Зритель сразу знает, кто стоит за преступлениями, но главная интрига — когда ФБР выйдет на след и чем закончится двойная игра.

«Снежное чувство Смиллы» (2025)

Экранизация романа Питера Хега переносит зрителей в Копенгаген 2040 года. Смилла Ясперсон расследует загадочную смерть мальчика, которого она знала.

Мир с дронами и тотальным контролем усиливает тревожную атмосферу. Несмотря на рейтинг IMDb 6,4, сериал заслуживает внимания благодаря сочетанию футуризма и детектива.

«Запутанная история Аманды Нокс» (2025)

Основанная на реальных событиях американская драма рассказывает о студентке, которую обвинили в убийстве соседки в Италии.

История показывает, как СМИ превращают личную трагедию в громкий скандал. Сериал из 8 серий уже вызвал бурные споры, хотя IMDb оценил его в 6,4.

Сериал Страна Жанр IMDb Исчезновение на пути Святого Иакова Франция, Бельгия Драма, детектив 7,6 Линли Великобритания Детектив, драма 7,1 Мутные воды Франция Детектив, триллер 7,1 Задание США Криминал, детектив 7,6 Снежное чувство Смиллы Великобритания Детектив, триллер 6,4 Запутанная история Аманды Нокс США Драма, детектив 6,4

