Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%

Хоррор хотел сломать систему, но в итоге сам стал её жертвой.

«Тот самый» должен был стать дерзким миксом спорта, психологии и ужаса. Джордан Пил, чьё имя стало брендом после «Прочь», снова в продюсерах, а на постере — обещание дикого зрелища.

Но вместо прорыва получилась мешанина, от которой критики массово хватаются за голову. На Rotten Tomatoes у фильма жалкие 34% — приговор, после которого многие обозреватели открыто пишут: про «Тот самый» лучше забыть.

Спасает только Уайанс

По сюжету талантливый квотербек Кэмерон Кейд готовится к возвращению в спорт, а его наставником становится жутковатый тренер Айзия Уайт.

И вот тут на экране вё-таки появляется искра: Марлон Уайанс вытягивает роль психопата, срывая аплодисменты даже у самых злых рецензентов.

Movie Files честно признаёт:

«Марлон Уайанс просто великолепен, он блистает в этой роли. Но, к сожалению, даже самые яркие образы и талантливые актеры не могут полностью спасти историю, которая так перегружена и недоработана».

Кошмар, которого нет

Screen Rant режет без жалости:

«Получился запутанный фильм ужасов, которому не хватает напряжения и цельности».

Houston Chronicle добавляет, что под блестящей картинкой скрывается пустота: «Здесь поднимается несколько интригующих вопросов… Но всё рушится из-за бессмысленного сюжета, который приводит к удивительно неудовлетворительному финалу».

А Newsday констатирует: в фильме не чувствуется руки Джордана Пила, нет идеи и цельного высказывания — только шум и хаос.

Несколько изданий и вовсе рекомендуют не тратить время — «Тот самый» не страшный, не умный и не смешной, а значит, забудется быстрее, чем закончится прокат.

Безумные повороты не спасают

Да, The Bulwark видит прелесть в «безумных сюжетных поворотах», а The Philadelphia Tribune называет фильм зрелищным.

Но это скорее слабое утешение: там, где должен быть страх, — тишина, а там, где нужна идея, — шум и хаос. «Тот самый» обещал мощный спортивный кошмар, а подарил людям какой-то дешёвый цирк, после которого у критиков единственный совет зрителям: вычеркнуть этот фильм из памяти.

