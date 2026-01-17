Меню
Эти два шикарных триллера из Азии возьмут вас за горло похлеще заглавной картинки: зря Netflix обходит их стороной

17 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Семь дней» (2007), «Последний подозреваемый» (2023)

Вы не уснете, пока не досмотрите киноленты до конца.

Netflix часто продвигает громкие американские триллеры, но две азиатские картины проходят мимо широкой аудитории. И зря. Они играют на куда более жестком поле — там, где на кону не просто жизнь, а сама идея справедливости.

Обе истории строятся вокруг одной ситуации: у адвоката похищают ребенка и требуют оправдать человека, которого весь город уже считает убийцей. Не деньги. Не побег. А именно оправдание. И вот здесь начинается самое интересное.

«Семь дней» (Южная Корея, 2007)

Героиня — успешный адвокат Ю Джи Ен. Ее семилетнюю дочь похищают, и похититель ставит условие: защитить в суде человека, обвиненного в жестоком убийстве.

Фильм не про погони и экшен. Он про давление. Про то, как ломается человек, когда система и материнский инстинкт тянут его в разные стороны. Чем глубже Ю Джи Ен погружается в дело, тем яснее становится: приговор вынесли задолго до суда.

«Последний подозреваемый» (Китай, 2023)

Китайская версия делает эту историю еще мрачнее. Здесь адвокат не просто выполняет условия — она начинает собственное расследование. И быстро понимает, что громкое дело построено на удобной лжи.

Фильм бьет по больным точкам: медиа, толпа, давление системы. И финал здесь не про справедливость, а про цену, которую за нее приходится платить, пишет автор Дзен-канала «Подборки фильмов и сериалов».

Почему эти фильмы сильнее Голливуда

Обе картины не дают зрителю простых ответов. Здесь нет четких злодеев и героев. Есть только выбор между жизнью ребенка и правдой. И именно поэтому эти триллеры смотрятся тяжелее, страшнее и честнее, чем большинство голливудских блокбастеров.

Фото: Кадр из фильма «Семь дней» (2007), «Последний подозреваемый» (2023)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
