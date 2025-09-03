Меню
Киноафиша Статьи Один из самых дорогих дизи: этот проект называют турецким «Шерлоком Холмсом»

3 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Великий сыщик Филинта»

На один сезон потратили около миллиона лир!

Феноменальная популярность канонического образа Шерлока Холмса, созданного Артуром Конан Дойлом, давно уже стала культурным явлением. Во множестве стран создали собственные телевизионные и кинематографические версии, центральными фигурами в которых являются герои-сыщики, напрямую вдохновленные Холмсам.

Есть свой скептический и принципиальный детектив и в турдизи. Причем, сериал «Великий сыщик Филинта» считается одним из самых дорогих в стране.

Сюжет сериала «Великий сыщик Филинта»

В Османской империи был свой гениальный детектив — Филинта Мустафа. В сериале этот человек буквально живет тем, что распутывает самые хитрые преступления и борется со злом. Его главная страсть — разоблачать иностранные шпионские сети и находить их следы, куда бы они ни вели.

Сериал погружает зрителей в удивительный мир османского правосудия, показывая, как работала система в те времена.

Кадр из сериала «Великий сыщик Филинта»

Детали сериала «Великий сыщик Филинта»

Сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых громких исторических проектов после нашумевших «Великолепного века» и «Фатиха». Интересно, что особое внимание к нему проявили на самом высоком уровне — президент Турции и его супруга лично поддержали этот проект и даже бывали на съемочной площадке.

Бюджет шоу оказался действительно внушительным по меркам турецкого телевидения. На съёмки каждого из двух сезонов потратили почти миллион лир — что в пересчете на доллары составляло около 57 тысяч долларов за сезон. Это довольно разорительная сумма для экономически сложных 2010-х годов.

Фото: Кадры из сериала «Великий сыщик Филинта»

Фото: Кадры из сериала «Великий сыщик Филинта»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
