Один из самых дорогих дизи: этот проект называют турецким «Шерлоком Холмсом»

Феноменальная популярность канонического образа Шерлока Холмса, созданного Артуром Конан Дойлом, давно уже стала культурным явлением. Во множестве стран создали собственные телевизионные и кинематографические версии, центральными фигурами в которых являются герои-сыщики, напрямую вдохновленные Холмсам.

Есть свой скептический и принципиальный детектив и в турдизи. Причем, сериал «Великий сыщик Филинта» считается одним из самых дорогих в стране.

Сюжет сериала «Великий сыщик Филинта»

В Османской империи был свой гениальный детектив — Филинта Мустафа. В сериале этот человек буквально живет тем, что распутывает самые хитрые преступления и борется со злом. Его главная страсть — разоблачать иностранные шпионские сети и находить их следы, куда бы они ни вели.

Сериал погружает зрителей в удивительный мир османского правосудия, показывая, как работала система в те времена.

Детали сериала «Великий сыщик Филинта»

Сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых громких исторических проектов после нашумевших «Великолепного века» и «Фатиха». Интересно, что особое внимание к нему проявили на самом высоком уровне — президент Турции и его супруга лично поддержали этот проект и даже бывали на съемочной площадке.

Бюджет шоу оказался действительно внушительным по меркам турецкого телевидения. На съёмки каждого из двух сезонов потратили почти миллион лир — что в пересчете на доллары составляло около 57 тысяч долларов за сезон. Это довольно разорительная сумма для экономически сложных 2010-х годов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о новинках сезона в Турции.