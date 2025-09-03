Один из самых дорогих дизи: этот проект называют турецким «Шерлоком Холмсом»

Феноменальная популярность канонического образа Шерлока Холмса, созданного Артуром Конан Дойлом, давно уже стала культурным явлением. Во множестве стран создали собственные телевизионные и кинематографические версии, центральными фигурами в которых являются герои-сыщики, напрямую вдохновленные Холмсам.
Есть свой скептический и принципиальный детектив и в турдизи. Причем, сериал «Великий сыщик Филинта» считается одним из самых дорогих в стране.
Сюжет сериала «Великий сыщик Филинта»
В Османской империи был свой гениальный детектив — Филинта Мустафа. В сериале этот человек буквально живет тем, что распутывает самые хитрые преступления и борется со злом. Его главная страсть — разоблачать иностранные шпионские сети и находить их следы, куда бы они ни вели.
Сериал погружает зрителей в удивительный мир османского правосудия, показывая, как работала система в те времена.
Детали сериала «Великий сыщик Филинта»
Сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых громких исторических проектов после нашумевших «Великолепного века» и «Фатиха». Интересно, что особое внимание к нему проявили на самом высоком уровне — президент Турции и его супруга лично поддержали этот проект и даже бывали на съемочной площадке.
Бюджет шоу оказался действительно внушительным по меркам турецкого телевидения. На съёмки каждого из двух сезонов потратили почти миллион лир — что в пересчете на доллары составляло около 57 тысяч долларов за сезон. Это довольно разорительная сумма для экономически сложных 2010-х годов.
