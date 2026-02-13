Меню
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны!

13 февраля 2026 12:19
Кадры из фильмов «Мистер и миссис Смит», «Меняющие реальность»

Ленты можно «проглотить» за один вечер.

День всех влюбленных — тот редкий праздник, когда даже убежденные циники внезапно начинают верить в судьбу, а романтики с удвоенной силой ждут чуда. Кино становится идеальным вариантом на вечер.

Однако выбрать фильм на 14 февраля — задача не из легких. Бесконечные ромкомы сливаются в один сладкий сироп, боевики кажутся слишком грубыми, а артхаус рискует окончательно утомить.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с порталом «Киноафиша» выделил два фильма с голливудскими звездами, которые точно стоит включить в День всех влюбленных. Они помогут наладить отношения в паре и восстановить утраченную гармонию.

«Мне очень нравится фильм "Меняющие реальность", где Мэтт Деймон и его девушка борются за развитие своих отношений, а всяческие высшие силы пытаются им противодействовать. В конечном итоге даже высшие силы отступают, видя, что два человека ради своей любви готовы на все. Фильм будет полезно увидеть парам: если люди сейчас конфликтуют, то стоит вспомнить, как все было в самом начале отношений, как они хотели быть вместе и на что они были готовы ради этого пойти», — посоветовал эксперт.

Кадр из фильма «Меняющие реальность»

Второй фильм — культовая классика с невероятной «химией» между актерами.

«Считаю, что "Мистер и миссис Смит" с Анжелиной Джоли и Брэдом Питтом по-прежнему очень интересный фильм. Там показана тайная, двойная жизнь мужа и жены, но критическая точка для обоих становится моментом объединения и перезапуска их семейных отношений»

«Эти две картины неплохо помогают мужьям и женам посмотреть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды о семье, улыбнуться, может и посмеяться, задуматься о том, что их держит вместе», — добавил психолог.

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»
Фото: Кадры из фильмов «Мистер и миссис Смит» (2005), «Меняющие реальность» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
