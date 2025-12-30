Эти 5 киноляпов в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не объяснит даже магия: и мешок прыгает, и сугроб мигрирует

Экранизация Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» давно перестала быть просто фильмом — это рождественский ритуал. Его включают фоном под запах мандаринов, смотрят вполглаза и наизусть знают каждую реплику. И чем внимательнее пересматриваешь, тем отчётливее понимаешь: за всей этой сказочной красотой скрывается масса киноляпов. Но удивительное дело — ни один из них не разрушает волшебство. Скорее наоборот.

Полет Вакулы: черт, бархат и расхождения в реальности

Сцены полёта Вакулы на чёрте снимались в павильоне киностудии имени Горького. Небо — из тёмного бархата, звёзды — обычные ёлочные игрушки на чёрных нитках, тросы тоже закрашены в чёрный. Всё максимально просто и при этом изобретательно.

Георгий Милляр, как всегда, выполнял высотные трюки сам. Но если присмотреться, в разных планах Вакула сидит на чёрте по-разному: то почти вертикально, то заметно съехав вперёд. Монтаж слегка «плывёт», но сцена от этого не теряет ни динамики, ни очарования.

Вареники Пацюка и загадочно чистая миска

Легендарная сцена с варениками, которые сами летят в рот Пацюку, снята при помощи обратной перемотки. И именно здесь прячется один из самых заметных ляпов.

В одном кадре вареник плюхается в миску, щедро испачканную сметаной. А в следующем — та же миска уже идеально чистая, будто её только что вымыли. Сметана исчезает без следа. Впрочем, в мире, где нечистая сила ворует месяц, такие фокусы выглядят даже уместно.

Гигантский шлагбаум и странный сугроб

Во время полёта Вакулы над Петербургом в кадр попадает шлагбаум, который внезапно выглядит исполинским по сравнению с крепостью. Масштаб явно не совпадает: декорации и комбинированная съёмка не сошлись.

А при приземлении героев рядом со шлагбаумом возникает ещё одна странность — на дальнем плане появляется огромный сугроб, которого секунду назад не было на общем плане. Снег в этом фильме живёт по собственным сказочным законам.

Снежные горки и лишняя пассажирка

Катание с горок — одна из самых жизнерадостных сцен. В крупном плане зрителю показывают трёх девушек в санках. Но стоит смениться ракурсу — и в санях уже четыре девушки, да ещё и рассажены они совсем иначе.

Очевидно, склеили разные дубли, но в вихре смеха и движения это замечают только самые внимательные.

Непослушный мешок Вакулы

В начале фильма чёрт прыгает на Вакулу, тот падает, а мешок эффектно отлетает в сторону. Всё логично. Однако уже в следующем кадре герой поднимается из сугроба… с тем самым мешком в руках.

Как он туда вернулся — тайна, достойная отдельной гоголевской повести. Возможно, без помощи чертовщины не обошлось.

Почему эти ляпы не портят фильм, а делают его живым

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — кино из эпохи, когда чудо создавали руками, а не компьютером. Здесь каждая неточность — след живого процесса, человеческой фантазии и технических ограничений времени.

Именно поэтому фильм хочется пересматривать снова и снова. Он не стерилен, не вылизан до идеала, но в этом и заключается его настоящая магия — та самая, которая особенно хорошо работает в ночь перед Рождеством.

