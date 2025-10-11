Меню
Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е

11 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Бригада»

Авторы не обратили на промахи внимания.  

Сериал «Бригада» давно стал настоящей легендой. Но даже в этой истории внимательные зрители могут разглядеть занятные промахи. Создатели, как выяснилось, тоже иногда ошибались, оставив после себя след в виде забавных несостыковок.

Мы нашли четыре смешных киноляпа, которые до сих пор поражают зрителей. Большинство из них связаны с временными неточностями. Оказалось, что даже в нулевые годы было непросто верно воссоздать на экране отдельные реалии лихих девяностых.

ГАЗель

В одной из ключевых сцен седьмой серии, где наёмные убийцы направляются к колесу обозрения, в кадр «влезает» «ГАЗель». Деталь, на первый взгляд, незначительная.

Вот только события на экране разворачиваются в 1993-м, а эти автомобили появились на дорогах лишь в следующем, 1994 году.

Кадр из сериала «Бригада»

Доллары

Не менее занятный казус приключился и с американской валютой. В одном из эпизодов зритель может заметить долларовые купюры, выпущенные только в 1996 году.

А буквально в следующей сцене на тех же деньгах красуется уже 1995 год.

Кадр из сериала «Бригада»

Стадион

В культовой сцене на Воробьёвых горах, где четверо друзей дают свою знаменитую клятву, на заднем плане красуется стадион «Лужники» с его узнаваемой крышей. Зрители переносятся в 1989 год, хотя на самом деле такая архитектурная деталь появилась у стадиона только восемь лет спустя — в 1997-м.

Кадр из сериала «Бригада»

Центробанк

Мачеха Космоса в том же 1989 году с иронией говорит, что ее бедовый пасынок вот-вот ограбит и сам Центробанк. Однако сама эта финансовая организация начала существовать лишь годом позже — в 1990-м. Получается, героиня сериала заглянула в будущее.

Ранее портал «Киноафиша» писал про прототип Белого.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
