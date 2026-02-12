Меню
Киноафиша Статьи «Движение вверх» вы, возможно, видели, а что насчет других? Лучшие спортивные драмы – смотрим, пока Олимпиада не кончилась

12 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее»

Ленты заставят переживать за спортсменов. 

Олимпиада — это особое время, когда спорт становится языком, понятным каждому на планете. Неважно, разбираетесь ли вы в правилах или нет, вас всё равно захватывают соревнования.

Именно поэтому спортивное кино так хорошо накладывается на олимпийские дни. Оно подхватывает наши эмоции, усиливает их и добавляет то, чего порой не хватает в прямых трансляциях: контекст, характер героев и подлинную цену победы.

Фильмы об Олимпиаде и большом спорте редко ограничиваются историей медалей. Чаще они говорят о целой стране и эпохе, о судьбах, которые ломаются, и о жёстких компромиссах, на которые идут чемпионы ради результата. Мы выбрали четыре такие драмы.

«Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее»

Эта картина попыталась создать современный российский спортивный эпос, собрав его из отдельных судеб. Фильм сделан в формате альманаха, где каждая короткая история посвящена своему виду спорта и своему герою.

Лента старается уйти от образа спортсмена-монумента и показать живого человека, который, преодолевая страх, всё равно выходит на старт. Сегодня эта картина смотрится как честный комментарий к любой трансляции, напоминая, какой ценой оплачивается звание чемпиона.

Кадр из фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее»

«Движение вверх»

Этот фильм во время выхода стал настоящим национальным событием, почти сравнимым по накалу с прямой трансляцией. Он рассказывает легендарную историю — победу советской сборной по баскетболу над американцами на Олимпиаде 1972 года.

Проект показывает, как спортивное кино становится инструментом, с помощью которого общество осознаёт себя.

Кадр из фильма «Движение вверх»

«Роднина»

Недавняя «Роднина» — яркий пример современного спортивного байопика. Он балансирует между рассказом о реальном человеке и образом легенды. Для многих Ирина Роднина давно превратилась в безупречный символ, почти недосягаемый идеал. Этот фильм пытается вернуть фигуре земные черты, показывая путь через боль, страхи и огромную тяжесть ожиданий.

Фигурное катание здесь предстаёт как изнурительная работа. Самое интересное происходит не на льду, а за его пределами.

Кадр из фильма «Роднина»

«Первый на Олимпе»

Наконец, «Первый на Олимпе» — это история о спортсмене, для которого участие в Олимпиаде — прыжок в неизвестность. Здесь особенно чувствуется разница между современной индустрией и той эпохой, когда Игры были скорее экспериментом.

Герои сталкиваются с отсутствием инфраструктуры, с непониманием окружающих и с вечным вопросом: зачем всё это, если никто не обещает славы? Смотреть эту картину во время современных Игр особенно интересно.

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»
Фото: Кадры из фильмов «Движение вверх» (2017), «Роднина» (2025), «Первый на Олимпе» (2025), «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее» (2016)
Светлана Левкина
