Эти 3 свежих хоррора 2026 года уже напугали миллионы: собрали новинки с хорошим рейтингом — посмотрите на выходных

В последние годы жанр хоррора заметно меняется. Фильмы всё реже полагаются только на резкие пугающие моменты. На первый план выходят внутренние переживания героев, их страхи и слабости.

В 2026 году эта тенденция сохраняется. Зрителям важны не только внешние угрозы, но и то, как персонажи с ними справляются.

Ниже представлены три свежих хоррора. Они уже привлекли внимание зрителей и критиков. Их выделяют за сильную атмосферу, напряжение и продуманные сюжеты.

«На цепи» (6,9)

Герой приходит в себя в подвале. На шее у него цепь. Похитители не просто держат его взаперти. Они пытаются его переделать.

Всё происходящее превращается в жестокую игру. Каждое новое испытание проверяет человека на прочность. Физическая боль становится лишь частью процесса.

Главное в фильме — психологическое давление и чувство полной беспомощности. Напряжение держится не на постоянных твистах, а на внутреннем состоянии героя.

«Монстр внутри» (7,3)

Герой получает в наследство ферму. Он надеется, что это поможет начать всё заново. Но вместе с участком ему достаётся нечто древнее, что таится на территории.

Одиночество только усиливает чувство тревоги. Каждая ночь превращается в испытание. История строится на атмосфере изоляции. Ужас нарастает постепенно. Главным врагом становится не только существо, но и страх перед ним.

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» (7,4)

Действие разворачивается в мире, который так и не оправился после катастрофы. Ситуация только ухудшается. Но теперь опасность исходит не только от заражённых.

Герои отправляются в новые места и сталкиваются с фактами, которые меняют их понимание происходящего. В условиях разрухи и постоянного страха люди сами начинают терять человеческий облик. Их жестокость порой оказывается страшнее любой внешней угрозы.