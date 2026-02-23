Меню
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые

23 февраля 2026 07:00
Кадры из фильмов «Золушка» (1947), «Обыкновенное чудо» (1978), «Чёрная курица, или Подземные жители» (1980)

Ленты были очень популярны в годы СССР.

Советские сказки — это особый мир, который многие помнят с детства. В них добро всегда находило способ победить, чудеса случались без лишнего шума, а герои говорили просто и понятно.

Эти фильмы смотрели семьями, пересматривали по праздникам и цитировали, даже не замечая этого. Красивые костюмы, узнаваемые актёры, уютная, чуть наивная атмосфера — всё это создавало ощущение праздника, который можно включить в любой момент.

Но чем старше становишься, тем яснее видно: за простыми сюжетами прячется больше, чем кажется. Там говорят про выбор, про ответственность, про умение оставаться человеком, даже когда всё против.

«Золушка», 1947

Сказка осталась верна Перро, но при этом наполнилась интонациями, которые дети считывают как волшебство, а взрослые — как иронию и мудрость. Мачеха с дочерями получают по заслугам, принц находит ту самую, финал обещает долгое счастье. Всё как положено.

Но запоминается не сюжет, а слова. Маленький волшебник, который говорит про дружбу и чудеса. Добрый волшебник, который затыкает уши, чтобы не слышать корыстных просьб. И главная мысль, что никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.

Кадр из фильма «Золушка»

«Обыкновенное чудо», 1978

«Обыкновенное чудо» — сказка, которая совсем не похожа на детскую. Грустный финал, долгие паузы, разговоры не про подвиги, а про усталость от чувств. Марк Захаров снимал для взрослых, и это чувствуется с первых кадров.

Король тут обаятельный пройдоха, а главный герой — вовсе не рыцарь, а человек, который сбегает от любви, потому что боится перестать быть собой. Финал не обещает вечного счастья, зато оставляет выбор. И это, наверное, и есть то самое чудо — когда можно решить самому.

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

«Чёрная курица, или Подземные жители», 1980

«Чёрная курица, или Подземные жители» — история, которую Антоний Погорельский написал для своего племянника, а спустя полтора века она легла в основу фильма, где волшебство соседствует с очень серьёзным разговором. Мальчик Алёша получает тайный дар, но быстро забывает, что привилегии достались ему не за заслуги.

Фильм про то, как легко предать, когда хочется быть лучше других. Про стыд, про выбор и про то, что чудеса кончаются, если начинаешь считать себя особенным.

Кадр из фильма «Чёрная курица, или Подземные жители»
Светлана Левкина
