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Киноафиша Статьи Эти 3 советских фильма за границей оценили очень высоко: 90% критиков были в восторге

Эти 3 советских фильма за границей оценили очень высоко: 90% критиков были в восторге

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Летят журавли»

Оказывается, советское кино давно полюбили не только у нас.

Мы привыкли считать советскую классику чем-то почти родным: знаем актеров, помним диалоги, пересматриваем любимые сцены. Но иногда интересно посмотреть на знакомые фильмы глазами людей, которые выросли совсем на другом кино.

И здесь есть чем гордиться. Некоторые советские картины зарубежные критики оценивают даже выше, чем зрители на отечественных площадках.

«Летят журавли»

96% положительных рецензий, средняя оценка — 8,6 из 10.

Картина Михаила Калатозова давно пользуется огромным уважением за пределами России. Зарубежных критиков особенно впечатляет не только сама история любви Вероники и Бориса, но и то, как режиссер рассказывает о войне через судьбы обычных людей.

Фильм получил признание еще после зарубежных показов, а спустя десятилетия интерес к нему никуда не исчез.

Для меня особенно приятно, что зарубежные зрители видят в «Летят журавли» не просто военную драму, а очень эмоциональную и красивую историю о любви, потере и надежде.

«Андрей Рублев»

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

96% положительных рецензий.

Здесь, кажется, зарубежные критики просто не смогли пройти мимо Андрея Тарковского. И это неудивительно: режиссер давно считается одной из крупнейших фигур мирового авторского кино.

«Андрей Рублев» впечатляет своей атмосферой, визуальным языком и совершенно особенным темпом повествования. Это тот случай, когда фильм не пытается развлечь зрителя, зато заставляет его всматриваться в происходящее и самостоятельно искать ответы.

Интересно, что творчество Тарковского высоко оценивали и известные зарубежные актеры — в числе поклонников его работ упоминались Джефф Бриджес, Николас Кейдж и Дэвид Линч.

«Иди и смотри»

Кадр из фильма «Иди и смотри»

92% положительных рецензий, средняя оценка критиков — 9,2 из 10.

Пожалуй, самый тяжелый фильм в этой тройке. Элем Климов снял картину о войне глазами подростка, и именно эта точка зрения делает происходящее особенно страшным.

Зарубежные критики называют «Иди и смотри» одним из лучших антивоенных фильмов и отмечают, насколько точно картина передает ощущение страха и бессилия.

Один из зарубежных обозревателей назвал его «одним из лучших фильмов всех времен», а другой отметил, что лента пугающе точно передает чувство беспомощности, знакомое по самым страшным кошмарам.

И, кажется, именно в этом сила картины: ее невозможно посмотреть равнодушно.

Мне нравится, что все три фильма совершенно разные, но зарубежные критики увидели в них одно — настоящее большое кино. И особенно приятно, что советская классика спустя столько лет продолжает вызывать сильные эмоции у зрителей по всему миру.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из фильма «Летят журавли»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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