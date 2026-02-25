Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон

В погоне за продлением контрактов сценаристы сериалов частенько пускаются во все тяжкие: сюжетные линии во вторых и третьих сезонах провисают, характеры героев меняются до неузнаваемости, а логика происходящего уходит в глубокий минус.

Вместо развития истории зрителю подсовывают бесконечные переливания из пустого в порожнее, новых персонажей и любовные треугольники, которые всем давно надоели. Обиднее всего, когда от некогда блестящего проекта остаются только воспоминания.

На российском телевидении такие печальные примеры тоже есть.

«Метод»

«Метод» стал для российского телевидения настоящим прорывом — впервые отечественный сериал про маньяков не уступал западным аналогам ни по картинке, ни по накалу страстей. В центре первого сезона оказался загадочный майор Родион Меглин, который колесил по стране в поисках кровожадных убийц, а помогала ему талантливая ученица Есения Стеклова.

Продолжение вышло заметно слабее: Есения хоть и набралась опыта, но эффект новизны исчез, а Меглин появился в нестабильном состоянии, так что прежней химии между героями уже не было.

Третий сезон, вышедший в прошлом году, и вовсе забыл про Есению, зато вернул майора — он открывает в Петербурге особый отдел при Следственном комитете, куда набирает сплошь психопатов, которым их тяга к убийствам мешает нормально жить. Крови и расчленёнки стало в разы больше, маньяков расплодилось несметное количество, но нового героя, способного затмить Меглина, так и не появилось.

«Проект "Анна Николаевна"»

Создатели «Анны Николаевны» придумали довольно остроумный ход — они отправили андроида в обычный отдел полиции захолустного городка и с интересом наблюдали, что из этого выйдет. Поначалу выходило задорно: железная сотрудница лихо раскрывала преступления, попутно пытаясь понять человеческие отношения и даже закрутив роман с коллегой, отчего зрители умилялись и верили в светлое технологическое будущее.

Ко второму сезону градус безумия решили повысить — начальство задумало заменить живых людей машинами, и отдел погрузился в хаос.

А в третьем сезоне авторы и вовсе пустились во все тяжкие: Анна Николаевна вернулась, но привела с собой подругу Анастасию Александровну — точную копию жены того самого Андрея, что окончательно запутало и без того хитрые отношения.

Казалось бы, чем дальше, тем интереснее, но на деле чем выше закручивали ставки, тем быстрее рассыпался хрупкий каркас, на котором держался сериал. Комедийные нотки поблекли, детективная интрига испарилась, а преступления, за которые брались местные стражи порядка, стали напоминать дешёвый анекдот — настолько нелепо и надуманно они выглядели.

«Кибердеревня»

«Кибердеревня» придумала необычный мир, где высокие технологии соседствуют с привычными приметами русской глубинки, и всё это подано через призму фантастики и комедии. В первом сезоне жадный директор корпорации Izhevsk Dynamics по случайности оказался заключён в теле робота‑уборщика Вани и отправился путешествовать по галактике вместе с фермером‑изобретателем Николаем.

Во втором сезоне герои снова колесят по вселенной, но магия новизны уже рассеялась. Идея поднадоела, шутки стали проще и безопаснее, а сюжет заметно провисает из‑за вторичности и отсутствия ярких ходов.